Унаи ЭМЕРИ: «Барселона – одна из лучших команд мира»

Наставник ПСЖ Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции рассказал о предстоящей встрече с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Противостояние обещает быть хорошим и увлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства. Встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы и хотим использовать этот шанс. Игроки в высшей степени мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю - и свою собственную, и историю «Пари Сен-Жермен», – отметил Эмери.