Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ никогда не сдавался без боя»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последние несколько недель «ПСЖ» выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить. Я знаю Уная, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов.

Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами «ПСЖ» не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч», – считает Энрике.