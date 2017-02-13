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Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ никогда не сдавался без боя»

Наставник «Барселоны» ждет непростого поединка с французским клубом

  • 13.02.2017 22:38
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последние несколько недель «ПСЖ» выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить. Я знаю Уная, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов.

Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами «ПСЖ» не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч», – считает Энрике.

Источник — УЕФА

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