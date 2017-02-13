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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Матч с Арсеналом – большой вызов для Баварии»

Форвард мюнхенского клуба настраивается на битву с «канонирами»

  • 13.02.2017 22:25
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ФК Бавария. Роберт Левандовски
© ФК Бавария. Роберт Левандовски

Еще в воскресенье «баварцы» получили в распоряжение новые лигочемпионские мячи «Финал в Кардиффе». В понедельник подготовка к первому матчу 1/8 самого престижного клубного турнира началась по полной программе (в среду, 21:45 по киевскому времени). При почти минусовой температуре Мануэль Нойер, Филипп Лам и Компания смогли хорошенько попотеть.

«Победа в Ингольштадте была очень важна. Теперь мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов», - сказал Роберт Левандовски. «Все ждут этот матч. Для нас это будет большой вызов. Надеюсь, что в Мюнхене мы покажем действительно хорошую игру».

Само собой, мюнхенцы относятся к «Арсеналу» с большим уважением. «В их составе есть очень хорошие игроки. Они знают, каково это играть в Лиге чемпионов. Но мы должны сосредоточиться на себе. Если мы покажем свою игру, то тогда, возможно, у «Арсенала» будет не так много моментов. Но для этого мы должны играть хорошо на всех участках поля», - подчеркнул нападающий.

Левандовски и его товарищи понимают, что болельщики организуют незабываемый вечер, и поэтому хотят их непременно порадовать. «Было бы замечательно забить как минимум один мяч и ни одного не пропустить. Тогда это был бы хороший вечер». В том числе и для болельщиков!

Источник — ФК Бавария

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