Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мной интересовались Валенсия и Бавария»

Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский в эфире программы «Дубль W» на радио «Вести» рассказал о европейских клубах, в которые он мог перейти во время игровой карьеры.

«Предложения были, но по разным причинам я никуда не перешел. То меня не хотели отпускать, случались ситуации, которые влияли на мое решение. Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии». Но сложилось так, что я остался в «Динамо», а потом куда-то переходить не было смысла. Жалею ли я о чем-то? Не хочу тратить на это свои силы и энергию. Я получал удовольствие от того, что я делал», – сказал Шовковский.