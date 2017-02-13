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Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мной интересовались Валенсия и Бавария»

Но в силу различных причин голкипер оставался в киевском «Динамо»

  • 13.02.2017 22:04
  • 792 просмотров
  • 2 комментария
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dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский
© dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский

Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский в эфире программы «Дубль W» на радио «Вести» рассказал о европейских клубах, в которые он мог перейти во время игровой карьеры.

«Предложения были, но по разным причинам я никуда не перешел. То меня не хотели отпускать, случались ситуации, которые влияли на мое решение. Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии». Но сложилось так, что я остался в «Динамо», а потом куда-то переходить не было смысла. Жалею ли я о чем-то? Не хочу тратить на это свои силы и энергию. Я получал удовольствие от того, что я делал», – сказал Шовковский.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    volkov2009
      volkov2009, 13.02.2017 23:11
    +1
    Что там уже говорить...Есть как есть
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 13.02.2017 23:28
    0
    какая Бавария Санек иди проспись!!!
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