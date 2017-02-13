Представитель Зозули: «Райо Вальекано может исправить ситуацию»

Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, заявил, что фанаты «Райо Вальекано» должны принести форварду извинения. Напомним, что «пчелы» отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к неонацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Ситуацию еще можно исправить, – цитирует Marca Лоренсо. – Гарантом в этой истории должен выступить «Райо Вальекано». Клуб должен провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.