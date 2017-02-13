Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Представитель Зозули: «Райо Вальекано может исправить ситуацию»

Хосе Лоренсо считает, что клуб должен провести работу со своими фанатами

  • 13.02.2017 21:54
  • 990 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, заявил, что фанаты «Райо Вальекано» должны принести форварду извинения. Напомним, что «пчелы» отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к неонацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Ситуацию еще можно исправить, – цитирует Marca Лоренсо. – Гарантом в этой истории должен выступить «Райо Вальекано». Клуб должен провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    olgorl
      olgorl, 13.02.2017 22:56
    -19
    Зюзю простили сепараторы? И как ему теперь себя вести шоб гидность свою не растоптать? Нужно со Шкиряком порадитись.
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 13.02.2017 23:00
    +2
    Агент Зозули: «Райо Вальекано может исправить ситуацию с Романом»
    яку роботу, з якими фанатами, що за маячня, деякі із них за бабло за днр воювали - це крайні ліві......
    Ссылка
    Кепік
      Кепік, 13.02.2017 23:12
    0
    Та просто треба тих хто бреше на пару років в колонію сажали, щоб язик на місце встав.
    Ссылка
    A-68
    online
      A-68, 13.02.2017 23:24
    0
    Представитель Зозули: «Райо Вальекано может исправить ситуацию»- Суд испанский должен исправить ситуацию по фнатам !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.