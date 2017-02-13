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Гари КЭХИЛЛ: «Настало время прессинговать»

Защитник «Челси» рассказал, что нужно делать его команде, чтобы выиграть АПЛ

  • 13.02.2017 21:32
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ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл считает, что команда становится более собранной, сконцентрированной и целеустремленной с каждым матчем, поскольку «синие» намерены во второй раз за три года завоевать титул АПЛ.

Команда Антонио Конте выглядела очень собранной, хорошо оборонялась и проявила характер в воскресном матче с «Бёрнли», когда «синие» набрали важное очко на «Тёрф Мур».

Четыре из следующих шести матчей пройдут на «Бридже», где «Челси» не проигрывал с середины сентября, и у команды есть возможность укрепить позиции на первой строчке таблицы.

«Настало время прессинговать, оказывать давление, в это время мотивацией для каждого должно быть желание довести дело до победного конца, — говорит Кэхилл. — Мы видим свет в конце тоннеля, так что важно продолжать работать, не терять концентрацию и делать то, что мы делаем 95% времени в сезоне». 

«Мне кажется, мы могли бы сыграть с «Бёрнли» лучше, но важно не терять концентрации. Возможно, нас это должно разбудить. Мы знаем, что пересечь финишную черту первыми будет непросто, и впереди еще много матчей, но нам надо верить в то, что мы делаем весь сезон».

В воскресенье Кэхилл провел свой 150-й матч в АПЛ за «синих», и это встреча была с клубом, где он находился в аренде в начале карьеры.

Команда Шона Дайча особенно хорошо выступает перед своими болельщиками в этом сезоне, и защитник «Челси» дал понять, что матч был сложным.  

«Они играли очень прямолинейно, и это не критика, потому что я знаю «обе стороны медали», когда дело касается команд, за которые играл, — говорит Кэхилл. — Каждый раз, когда мяч был на их половине, или где бы он ни был, в их штрафной становилось тесно».

«Они играли на пределе, и было сложно. Каждый матч сложен по-своему, и нам надо к этому адаптироваться, и не важно, с кем мы играем, с «Арсеналом» или «Ман Сити», где ты сконцентрирован на каждом их шаге и маневре, или с «Бёрнли», где все немного иначе. Поэтому будет сложно до конца сезона».

С 24-го сентября «синие» потеряли лишь семь очков и проиграли лишь один матч, и команда Конте продемонстрировала удивительную стабильность по ходу последних четырех с половиной месяцев сезона.

Конечно, до конца сезона еще будут сложные матчи, но Кэхилл считает, что команда горит желанием добиться цели.

«Мы много работали в этом сезоне, чтобы быть там, где мы есть, у нас осталось 13 матчей, и важно оторваться от соперников, добиваясь результата», — говорит защитник.

«Сейчас мы все ближе и ближе к цели, и нам надо быть предельно внимательными и еще более целеустремленными».

Источник — ФК Челси

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