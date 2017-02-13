Министр внутренних дел Испании поддержал акцию «Мы все Зозуля»

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо выступил с поддержкой акции «Мы все Зозуля». В футболках с такой надписью вышли игроки «Бетиса» перед матчем с «Валенсией», чтобы поддержать украинского форварда Романа Зозулю, вынужденного прервать аренду в «Райо Вальекано» из-за давления со стороны радикальных фанатских группировок.
«Мы все Зозуля». Хороший жест поддержки со стороны «Бетиса». Мне больно, что он не может выполнять свой контракт из-за радикалов», – отметил Сойдо.
Стоит отметить, что Сойдо – бывший мэр Севильи, базового города «Бетиса».
Источник — Marca
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