Министр внутренних дел Испании поддержал акцию «Мы все Зозуля»

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо выступил с поддержкой акции «Мы все Зозуля». В футболках с такой надписью вышли игроки «Бетиса» перед матчем с «Валенсией», чтобы поддержать украинского форварда Романа Зозулю, вынужденного прервать аренду в «Райо Вальекано» из-за давления со стороны радикальных фанатских группировок.

«Мы все Зозуля». Хороший жест поддержки со стороны «Бетиса». Мне больно, что он не может выполнять свой контракт из-за радикалов», – отметил Сойдо.

Стоит отметить, что Сойдо – бывший мэр Севильи, базового города «Бетиса».