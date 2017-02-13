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Министр внутренних дел Испании поддержал акцию «Мы все Зозуля»

Хуан Игнасио Сойдо одобрительно отозвался об инициативе «Бетиса»

  • 13.02.2017 20:58
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marca.com. Хуан Игнасио Сойдо
© marca.com. Хуан Игнасио Сойдо

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо выступил с поддержкой акции «Мы все Зозуля». В футболках с такой надписью вышли игроки «Бетиса» перед матчем с «Валенсией», чтобы поддержать украинского форварда Романа Зозулю, вынужденного прервать аренду в «Райо Вальекано» из-за давления со стороны радикальных фанатских группировок.

«Мы все Зозуля». Хороший жест поддержки со стороны «Бетиса». Мне больно, что он не может выполнять свой контракт из-за радикалов», – отметил Сойдо.

Стоит отметить, что Сойдо – бывший мэр Севильи, базового города «Бетиса».

Источник — Marca

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