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Олег Кононов отказался возглавить сборную Беларуси

Главным кандидатом на должность остается украинец Виктор Скрипник

  • 13.02.2017 20:41
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ФК Краснодар. Олег Кононов
© ФК Краснодар. Олег Кононов

Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

«Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе...», – сказал Кононов.

Главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.

Источник — Прессбол

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