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ЖУЛИАНО: «Ни один игрок Днепра не виделся с Коломойским лично»

Бразильский хавбек рассказал об украинском периоде своей карьеры

  • 13.02.2017 20:32
  • 1639 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своих выступлениях за украинский «Днепр». Цвета днепровского клуба Жулиано защищал с 2011-го по 2014-й годы.

– Есть несколько версий того, как после «Интернасионала» вы оказались в «Днепре». Вроде как вы хотели обыграть вашего друга Тайсона, который уже выступал в одном из украинских клубов.
– На самом деле после сезона 2010 года поступило очень хорошее предложение. Как для меня лично, так и для клуба. Переговоры были короткими, и я решил перейти в «Днепр». Только потом узнал, что Тайсон тоже играет в чемпионате Украины.

– До сих пор пишут, что вами тогда интересовались «МЮ», «Барселона», «Арсенал».
– Я ничего подобного не слышал.

– Неужели большие клубы не обратили внимание на лучшего игрока Кубка Либертадорес?
– Иногда заранее не предугадаешь, какой вариант – оптимальный. Тогда мог остаться и еще поиграть в Бразилии, а потом перейти в какой-нибудь более сильный клуб. Но я принял решение поехать в «Днепр».

– Ваш товарищ по «Днепру» Руслан Бабенко как-то сказал: «Я ни разу не видел Жулиано грустным».
– Бабенко – отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм – моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда что-то идет не так. Особенно на поле. Но если дашь волю эмоциям, можно и красную карточку схлопотать.

– В Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?
– Сначала было сложно, потому что футбол в Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог – за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи.

– Известна история, когда после пары сезонов в «Днепре» вы написали сразу два открытых письма в адрес президента клуба (Игоря Коломойского - прим. Sport.ua) с просьбой отпустить вас в Бразилию.
– Сложная была ситуация. Общаться напрямую с президентом клуба мы не могли. Только – с директором. При этом я не был уверен, что он передавал мои сообщения президенту. Последнее, что пришлось сделать – опубликовать обращение к главе клуба. И только тогда получил ответ.

– Не пожалели, что перешли в свое время в «Днепр»?
– Ничего подобного не чувствовал. Ситуация ведь простая была. Один клуб предлагал за меня определенную сумму, и мне самому хотелось уйти. В итоге ведь так и произошло. Все остальное было всего лишь вопросом переговоров.

– С президентом «Днепра» все-таки встретились?
– Нет. Думаю, ни один игрок «Днепра» не виделся с ним лично.

– Считается, что у «Днепра» довольно эмоциональные и даже жесткие болельщики.
– На самом деле очень их уважаю. Они всегда отлично нас поддерживали. В сильный мороз могли снять футболки и размахивать ими.

– Говорят, из «Днепра» вы могли уехать в Катар.
– На тот момент я отыграл в «Днепре» два с половиной года из пяти по контракту. В Украине начинались кризис и по сути война. Мне показалось, что в Катаре семье будет лучше. Но тогда клуб меня не продал.

– Читал, что когда в Украине стало неспокойно, вы связались с бразильским посольством?
– Да. Нам пообещали, что если все будет плохо, нас готовы в любой момент посадить на самолет и отправить домой.

– Не страшно было играть в такой ситуации?
– Неприятно. Боялись даже по улице ходить – неизвестно, что с тобой может случиться. И по телевизору показывали, что происходит в Донецке. А ведь от Днепропетровска это близко.

– Однажды в «Днепре» вы ведь действительно чуть не лишились жизни.
– Вы про случай в контрольном матче с «Краснодаром» на сборах? Довольно жесткая была игра – много стыков. Я уже был на скамейке, но тут на поле началась перепалка. Вижу в какой-то момент на нашего капитана Ротаня насели два игрока «Краснодара». Не выдержал, выскочил и начал одного из них оттаскивать. Тут-то и получил удар в солнечное сплетение. Видимо, очень сильный, потому что мгновенно потерял сознание. Потом мне говорили, что даже конвульсии какие-то были.

– Рассказывают, у вас начал западать язык, что без вмешательства со стороны порой приводит к печальным последствиям.
– У нас в команде был еще один бразилец – Матеус. Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту его палец. А он кричит «Укуси меня, укуси меня». Это было первое, что я услышал. Сам же Матеус потом две следующие ночи не спал – настолько он за меня испугался и переживал.

– Выходит, Матеус вас спас.
– Да. Добежал до меня быстрее, чем доктор. Мой настоящий футбольный друг.

Сергей ЦИММЕРМАН

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    mavast
      mavast, 13.02.2017 21:22
    -2
    А "кормилец"
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 13.02.2017 21:27
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    чтот берут сомнения что бразил часто видит руководство Газпрема
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