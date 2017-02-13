Калиниченко, Езерский и Нагорняк стали гостями тренировки Днепра

Едва успела начаться утренняя тренировка «Днепра», как к полю футбольного центра Miracle потянулась внушительная группа мужчин спортивного телосложения в ярко-голубых куртках. Это были слушатели тренерских курсов во главе с директором Центра лицензирования ФФУ Валерием Шамардиным. Только вчера они прибыли в Турцию на выездную учебную сессию в рамках программы PRO-диплом УЕФА, и уже во вторник отправились на первое задание на тренировку «Днепра».

Особого шарма встрече добавило то, что среди тренеров-студентов были Максим Калиниченко, Владимир Езерский и Сергей Нагорняк, которые провели в нашем клубе не один год. Изюминкой стало о присутствие в этой группе Романа Монарева — наставника кропивницкой «Звезды», встречей с которой днепряне 26 февраля возобновят чемпионат страны. Сергей Нагорняк в шутку даже предложил Дмитрию Михайленко удалить Монарева с тренировки, дабы тот не выведал секреты подготовки, но наш тренер тоже ценит хороший юмор, и, посмеявшись, все остались на своих местах. Гости внимательно посмотрели тренировку, конспект которой им предстоит составить, а после ее окончания задали интересующие вопросы Дмитрию Михайленко.

Тренировка же футболистам «Днепра» была предложена не самая легкая. Основную ее часть составило круговое выполнение упражнений на пяти станциях. Игроки проводили на них лишь по минуте, но это время лишь казалось коротким — работать нужно было очень интенсивно, а в небольших паузах успевать восстанавливать силы. Так развивается скоростная выносливость.

В конце занятия был проведен короткий футбольный междусобойчик, который принес ничью 1:1. На точный удар низом «оранжевого» Игоря Когута «синие» ответили голом Артема Довбика.

Вечером же тренировка полностью прошла с мячами. После серии упражнений на держание мяча полевые игроки отрабатывали игровые комбинации (вратари в это время работали с Валерием Городовым). Сначала атаки развивались без сопротивления - роль соперников выполняли фишки — а затем условия были максимально приближены к реальным. При этом у игроков каждой линии были свои тактические задания, а голкиперы заняли места в воротах, и атаки нужно было завершать уже по-настоящему результативно.