Тибо КУРТУА: «Это был фантастический удар со штрафного»

Тибо Куртуа считает, что ничью с «Бернли» (1:1) можно считать положительным результатом, поскольку в этом сезоне соперник выдающимся образом играет на своем поле.

В дебюте игры Педро Родригес вывел «Челси» вперед, но ещё до перерыва Робби Брэйди ударом со штрафного сравнял счёт в матче. Во втором тайме «синие» много владели мячом, но не сумели создать у ворот Тома Хитона явных голевых моментов.

«С учетом того, что почти все свои очки в этом сезоне они набрали дома, с ними очень тяжело играть на «Тёрф Мур», — говорит Куртуа. — Поле было в плохом состоянии, было холодно, поэтому ситуация была не из лучших, но, думаю, мы здорово начали, нам удалось забить».

«Затем мы пропустили со штрафного, чему не стоит удивляться, зная способности Робби Брэйди. Он блестяще исполнил этот удар, и затем мы толком не могли минут 15–20 нащупать свою игру. У нас не получалось создавать голевые моменты, и не думаю, что у нас были явные возможности для гола во втором тайме. В итоге, вероятно, мы можем быть довольны этой ничьей, хотя мы всегда играем на победу».

Куртуа отметил, что у него было мало шансов отразить удар Брэйди, который блестяще обвел стенку со штрафного.

«Я немного коснулся мяча, но этого явно не хватило, — говорит бельгиец, который позднее отразил опасный удар Мэттью Лоутона. — Это был фантастический удар со штрафного, хорошо исполненный по силе и по точности, в верхний угол, поэтому тяжело было что-то сделать».

По мнению Куртуа погодные условия и состояние газона «Тёрф Мур» были не в пользу команды, которая предпочитает быстрые розыгрыши низом.

«Ещё до начала матча главный тренер подчеркнул, что они набрали на своем поле 28 очков. Многие команды потеряли очки на «Тёрф Мур» в этом сезоне. Было бы здорово, если бы нам удалось победить, но из-за погодных условий в зимнее время года поле было не в лучшем состоянии. Мы максимально выложились, чтобы добиться победы, но, к сожалению, «Бёрнли» хорошо сыграл, поэтому мы должны быть довольны этой ничьей».

Воскресная ничья помогла «Челси» оторваться от ближайших преследователей на 10 очков. «Манчестер Сити», который способен сократить этот отрыв до 8 очков, проводит свой матч сегодня вечером.

С учетом большого количества сложных матчей, особенно на выезде, Куртуа считает, что команде предстоит серьёзно проявить себя, если она стремится к победе в чемпионате.

«Мы просто идем от матча к матчу и не обращаем внимания на преследователей, — говорит Куртуа. — Мы просто стараемся побеждать в своих матчах, а в конце сезона увидим, к чему это приведет. В АПЛ очень сложно играть на выезде с командами вроде «Бернли»».

«У нас будут выездные матчи с «Вест Хэмом» и «Стоуком», с которыми всегда тяжело играть, но нам нужно работать в том же ключе, что и на протяжении двух последних месяцев, и тогда мы будем в порядке».