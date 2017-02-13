Сталь уверенно обыграла Актобе

После того как «Сталь» была проэкзаменована самым титулованным клубом Узбекистана, настал черед помериться силами с одним из сильнейших клубов последнего десятилетия другой Среднеазиатской страны – Казахстаном, который правда в последнем сезоне несколько сдал и опустился в нижнюю часть турнирной таблицы национального чемпионата.

По сравнению с игрой против ташкентцев у каменчан вышел полностью новый состав за исключением Карасюка, который заменил планировавшегося в этом матче Шабанова, но получившего небольшое повреждение. С первых минут украинская команда начала массированные атаки на ворота соперника, по дороге обстреливая Сидельникова из разных точек. Достаточно быстро это принесло успех. Карикари, который в этот день раз за разом переигрывал в борьбе оппонентов, скинул мяч под удар Васин и Денис мощно выстрелил метров с 28-ми – 1:0!

На этом сталевары не останавливаются и продолжают свои атаки. В очередной раз едва не сыграла связка Карикари-Васин, но в этот раз защитник сумели помешать украинцу нанести удар. Тот же Васин подает немалое количество угловых, после которых у обороны «Актобе» голова идет кругом, но все-таки защитники казахстанцев с ними справляются. И тем не мене к середине первого тайма счет стал 2:0. Пашаев откатил мяч под удар Леандро и бразилец мощно выстрелил из-за штрафной! Таким образом, оба новичка команды – Шабанов и Леандро – открыли счет своим голам за «Сталь», правда, пока что в контрольных матчах.

До окончания первого тайма теже Леандро и Васин имел шансы оформить дубль и довести счет до крупного, но Сидельников в этот раз был начеку. Впрочем, и без того игровой перевес украинской команды в первой половине встречи был ощутимым.

После перерыва игра заметно успокоилась. Каменчане играли больше по счету, спокойно контролируя ситуацию на поле, но при этом не забывали проводить острые атаки, просто теперь их стало явно меньше, чем до перерыва. Продолжали пристрелку братья Малакяны, а на флангах активными были Васин и вышедший во втором тайме Кузык, но больше забить украинской команде не удалось. Откровенно скучал на последнем рубеже и Панькив, который лишь за 7 минут до финального свистка по серьезному вступил в игру, отбив мяч после удара со штрафного. Так украинская команда довела встречу до более чем уверенной победы 2:0.

«Сталь» - «Актобе» (Казахстан) - 2:0

Голы: Васин (7), Леандро (24)

«Сталь»: Панькив, Леандро, Карасюк, Ищенко, Пашаев, Стаменкович (Месхи,66), Каленчук, Г.Малакян, Э.Малакян, Васин (Павлюк,89), Карикари (Кузык,59).

«Актобе» (стартовый состав): Сидельников, Аслам, Айтаев, Жумагали, Розыбакиев, Торрес, Шурыгин, Жуниньо, Кожамберды, Витор, Какимов.

Предупреждение: Каленчук (43), Васин (49), Ищенко (79) - Розыбакиев (37), Витор (43), Жуниньо (58)