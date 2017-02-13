Ворскла: Шарпар вернулся в основную группу

Свято за святом у родині «Ворскли». Учора кавою, чаєм та цукерками на поверсі в готелі, де живе команда, пригощали одноклубників капітан Володимир Чеснаков та відеооператор Андрій Колісник.

Сьогодні свої сувенірні іменні кухлі отримали перед початком ранкового тренування півзахисник Володимир Одарюк (гол + пас у попередньому спарингу з солігорським «Шахтарем», - прим.), якому виповнилось 23 роки, і старший на рік за свого колегу форвард Артур Загорулько. З аплодисментів, пробіжки довкола поля та стрибкових вправ із веденням м’яча розпочалося заняття вранці. Треба відзначити, що після учорашнього напіввихідного тренування тривало рівно дві години. За цей час, розподілені на кілька груп, футболісти встигли попрацювати над відбором м’яча під час швидких атак, на двоє зближених воріт атакували й оборонялися чотири на чотири. З молодими футболістами окремо займалися головний тренер Василь Сачко та один із його помічників Анатолій Момот. На цій ділянці встановили менші ворота, адже виконавці, які тільки прагнуть пробитися до «основи», мали свої спеціальні завдання.

Робота полтавців зі сторони виглядала настільки цікаво, що навіть турецькі дядечки, які зазвичай опікуються охайністю зелених насаджень на території готельного комплексу Kamelya Collection, хвилин зо двадцять свого обіду витратили на перегляд за процесом.

Відзначимо, що новобранець команди В’ячеслав Шарпар повернувся до занять з основною групою після кількаденного перебування в лазареті.