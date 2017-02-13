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Динамо планировало подписать полузащитника Атлетико

2 миллиона евро не смогли убедить руководство мадридского клуба

  • 13.02.2017 18:58
  • 2237 просмотров
  • 1 комментария
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zimbio.com. Амат Дьеду
© zimbio.com. Амат Дьеду

В зимнее трансферное окно «Динамо» планировало подписать полузащитника «Атлетико» Амата Дьеду. Об этом сообщает журналист Radio EL DIA Оскар Эррера.

Киевляне сделали предложение мадридскому клубу в размере 2 миллионов евро, но получили отказ.

На данный момент Амат Дьеду выступает на правах аренды в «Тенерифе» в Сегунде. В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл в 23 матчах и забил 7 голов.

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Комментарии
    pike1
      pike1, 13.02.2017 19:14
    +1
    не удивительно, Атлетико зарабатывает и не будет продавать молодых по 2млн, погоняют по арендам, привлекут за основу, если не устроит продадут, но это уже будет не 2 млн.
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