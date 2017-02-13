В зимнее трансферное окно «Динамо» планировало подписать полузащитника «Атлетико» Амата Дьеду. Об этом сообщает журналист Radio EL DIA Оскар Эррера.
Киевляне сделали предложение мадридскому клубу в размере 2 миллионов евро, но получили отказ.
На данный момент Амат Дьеду выступает на правах аренды в «Тенерифе» в Сегунде. В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл в 23 матчах и забил 7 голов.
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