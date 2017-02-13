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Динамо Киев
0:0
Кёниц
13.02.2017, FT

Киевское Динамо и Кёниц мячей друг другу не забили

Команда Сергея Реброва сыграла вничью с клубом третьего швейцарского дивизиона

  • 13.02.2017 18:51
  • 1542 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Кёниц»
© ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Кёниц»
Очередной спарринг команда Сергея Реброва проводила против середняка третьего по силе дивизиона Швейцарии - «Кёница». Сезон в Промоушен лиге возобновляется через три недели, так что игроки команды только подбираются к пику своей формы. Кроме того, в отличие от некоторых других коллективов, с которыми уже играло «Динамо», «Кёниц» - это не команда для «обкатки» молодежи. Скорее, это место, где многие футболисты доигрывают. Нескольким игрокам за 30 (или около того), а самым молодым — по 21 году. Так что вряд ли стоило ожидать каких-то сложностей для динамовцев со стороны соперника — разве что от самих себя.
 
Тем не менее, первая половина встречи в Марбелье завершилась без забитых мячей. Мало того — практически без опасных моментов. Да, сперва шел дождь, да, поле было «тяжелым». Однако «Динамо» хоть и владело инициативой (а «Кёниц», соответственно, оборонялся), но первые моменты возникли как раз у ворот Максима Коваля: дважды после угловых наш голкипер вынужден был отбивать мокрый мяч после навесов. Киевляне же более-менее острый момент смогли создать лишь ближе к перерыву. Андрей Ярмоленко под острым углом вышел один на один, но опытнейший вратарь швейцарцев Келион Руис забрал мяч в ногах нашего форварда.
 
В перерыве Ребров провел только две замены — место в воротах занял Артур Рудько, а вместо Ярмоленко вышел Виктор Цыганков. Дождь к тому моменту прекратился, сияло солнце — но ход игры не изменился и во второй половине встречи. Киевляне осаждали штрафную соперника, «Кёниц» отбивался всей командой — и вполне преуспел. Во втором тайме динамовцы также не сумели создать, что называется, «стопроцентных» моментов. Разумеется, в Премьер-лиге многие команды против столичного клуба играют именно так, от обороны. Но если это была репетиция именно с уклоном на такую тактику соперника — то она явно не удалась. Извините, но команду-середняка из третьего швейцарского дивизиона гранд отечественного футбола должен обыгрывать даже «вполноги». Разумеется, в футболе бывает всякое, но в данном конкретном поединке не было ни «нефарта», ни досадных случайностей - «Кёниц» сыграл вполне на уровне киевского «Динамо» (либо наоборот).


«Динамо Киев» - «Кёниц» - 0:0

«Динамо Киев»: Максим Коваль (Артур Рудько, '46), Евгений Хачериди, Зураб Очигава, Никита Бурда, Томаш Кадар, Артём Громов, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, '46), Валерий Федорчук (Виталий Буяльский, '68), Никита Корзун (Денис Гармаш, '68), Жуниор Мораес (Роман Яремчук, '62), Сергей Рыбалка.

«Кёниц»: Келион Руис (Северин Келлер, '46), Марко Штауффигер (Иманол Карраско, '32), Сезар Ледесма (Марьян Белчев, '60), Алехандро Хенци, Мигель Портильо (Леандро Маллиа, '60), Самир Наили, Йиржи Коубский (Файсель Ханаши, '60), Алтин Османи, Кристиан Миани, Милор Касаи, Эван Мело.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Максим Гончаров
      Максим Гончаров, 13.02.2017 18:59
    +1
    Это уровень конечно
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    Taraniv
      Taraniv, 13.02.2017 19:01
    -4
    А чё так далеко ехать-то? Аж в Испанию позорится? Можно было и с Колосом из села Коваливка, или с Винниковским Рухом ничейку скатать
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 13.02.2017 19:01
    +10
    Можна багато розказувати що це тренувальнийМатч і Динамо грає під великими навантаженнями, але 3 дивізіон Швейцарії і один удар в рамкуВоріт?
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 13.02.2017 19:02
    -4
    стоит ли вкладывать в безнадежную команду?
    Ссылка
    paladin5
      paladin5, 13.02.2017 19:03
    -7
    R.I.P
    Ссылка
    Joe777
      Joe777, 13.02.2017 19:16
    -3
    Алекс Голдин, 13.02.2017 19:02
    стоит ли вкладывать в безнадежную команду?

    По крайней мере игроков этого клуба не дисквалифицируют за допинг и за махинации с карточками
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 13.02.2017 19:24
    +6
    Товарняк товарняком , но в футбол играть так и не научились. Да хотя бы мяч остановить , или пас отдать ...
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 13.02.2017 19:36
    -1
    малацы
    Ссылка
    korrdon
      korrdon, 13.02.2017 19:38
    -1
    Joe777, 13.02.2017 19:16
    Алекс Голдин, 13.02.2017 19:02
    стоит ли вкладывать в безнадежную команду?

    По крайней мере игроков этого клуба не дисквалифицируют за допинг и за махинации с карточками

    Этот клуб дисквалифицировали за подкуп судей , куда до этого лишняя желтая Степаненко))
    Ссылка
    Fallanger
    online
      Fallanger, 13.02.2017 20:20
    0
    эх, надо было Гладкого выпускать
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 13.02.2017 20:27
    0
    Joe777, 13.02.2017 19:16
    Алекс Голдин, 13.02.2017 19:02
    стоит ли вкладывать в безнадежную команду?

    По крайней мере игроков этого клуба не дисквалифицируют за допинг и за махинации с карточками
    Да классно
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