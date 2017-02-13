Очередной спарринг команда Сергея Реброва проводила против середняка третьего по силе дивизиона Швейцарии - «Кёница». Сезон в Промоушен лиге возобновляется через три недели, так что игроки команды только подбираются к пику своей формы. Кроме того, в отличие от некоторых других коллективов, с которыми уже играло «Динамо», «Кёниц» - это не команда для «обкатки» молодежи. Скорее, это место, где многие футболисты доигрывают. Нескольким игрокам за 30 (или около того), а самым молодым — по 21 году. Так что вряд ли стоило ожидать каких-то сложностей для динамовцев со стороны соперника — разве что от самих себя.

Тем не менее, первая половина встречи в Марбелье завершилась без забитых мячей. Мало того — практически без опасных моментов. Да, сперва шел дождь, да, поле было «тяжелым». Однако «Динамо» хоть и владело инициативой (а «Кёниц», соответственно, оборонялся), но первые моменты возникли как раз у ворот Максима Коваля: дважды после угловых наш голкипер вынужден был отбивать мокрый мяч после навесов. Киевляне же более-менее острый момент смогли создать лишь ближе к перерыву. Андрей Ярмоленко под острым углом вышел один на один, но опытнейший вратарь швейцарцев Келион Руис забрал мяч в ногах нашего форварда.

В перерыве Ребров провел только две замены — место в воротах занял Артур Рудько, а вместо Ярмоленко вышел Виктор Цыганков. Дождь к тому моменту прекратился, сияло солнце — но ход игры не изменился и во второй половине встречи. Киевляне осаждали штрафную соперника, «Кёниц» отбивался всей командой — и вполне преуспел. Во втором тайме динамовцы также не сумели создать, что называется, «стопроцентных» моментов. Разумеется, в Премьер-лиге многие команды против столичного клуба играют именно так, от обороны. Но если это была репетиция именно с уклоном на такую тактику соперника — то она явно не удалась. Извините, но команду-середняка из третьего швейцарского дивизиона гранд отечественного футбола должен обыгрывать даже «вполноги». Разумеется, в футболе бывает всякое, но в данном конкретном поединке не было ни «нефарта», ни досадных случайностей - «Кёниц» сыграл вполне на уровне киевского «Динамо» (либо наоборот).



«Динамо Киев» - «Кёниц» - 0:0

«Динамо Киев»: Максим Коваль (Артур Рудько, '46), Евгений Хачериди, Зураб Очигава, Никита Бурда, Томаш Кадар, Артём Громов, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, '46), Валерий Федорчук (Виталий Буяльский, '68), Никита Корзун (Денис Гармаш, '68), Жуниор Мораес (Роман Яремчук, '62), Сергей Рыбалка.

«Кёниц»: Келион Руис (Северин Келлер, '46), Марко Штауффигер (Иманол Карраско, '32), Сезар Ледесма (Марьян Белчев, '60), Алехандро Хенци, Мигель Портильо (Леандро Маллиа, '60), Самир Наили, Йиржи Коубский (Файсель Ханаши, '60), Алтин Османи, Кристиан Миани, Милор Касаи, Эван Мело.



