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Карпаты разгромно обыграли БСФ

Львовяне забили 5 безответных мячей

  • 13.02.2017 18:38
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Останній тиждень підготовки на турецьких зборах «зелено-білі» розпочали товариською грою проти команди БСФ з Данії.

«Карпати» - БСФ (Данія) – 5:0

«Карпати» (перший тайм): Мисак, Маркович, гравець на перегляді, Лобай, Пас, Толочко, Малашевський, Лебедь, Хомченко, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
«Карпати» (другий тайм): Сілецький, Завінський, Сениця, Виздрик, Маркович, Пас, Гладкий, Сільченко, Саутін, Войтович, Карпенко.

Завтра, 14 лютого, команда проведе завершальний матчдей на других тренувальних зборах в Туреччині. Підопічні Олега Дулуба зіграють дві товариські гри проти данців. Спершу «леви» поміряються силами із «Вейле», а потім із «Фремад Амагер».

Источник — ФК Карпаты

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