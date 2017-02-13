Данило чудом избежал серьезной травмы в матче с Осасуной

Обследование, пройденное игроком мадридского «Реала» Данило после матча с «Осасуной» в одной из клиник Памплоны, полностью исключило наличия у латераля серьезной травмы левой лодыжки, несмотря на глубокие ссадины, полученные в результате неумышленного удара Давида Гарсии.

Таким образом, Данило вполне сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против итальянского «Наполи», хотя все указывает на то, что в среду на поле «Сантьяго Бернабеу» в основе «Мадрида» на позиции правого защитника выйдет Дани Карвахаль.