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Данило чудом избежал серьезной травмы в матче с Осасуной

Бразилец вполне сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

  • 13.02.2017 18:06
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eurosport.com. Данило
© eurosport.com. Данило

Обследование, пройденное игроком мадридского «Реала» Данило после матча с «Осасуной» в одной из клиник Памплоны, полностью исключило наличия у латераля серьезной травмы левой лодыжки, несмотря на глубокие ссадины, полученные в результате неумышленного удара Давида Гарсии.

Таким образом, Данило вполне сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против итальянского «Наполи», хотя все указывает на то, что в среду на поле «Сантьяго Бернабеу» в основе «Мадрида» на позиции правого защитника выйдет Дани Карвахаль.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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