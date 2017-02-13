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Лукас МОУРА: «Невозможно остановить Месси без нарушения»

Полузащитник ПСЖ – о лидерах «Барселоны»

  • 13.02.2017 16:38
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bleacherreport.com. Лукас Моура
© bleacherreport.com. Лукас Моура

Хавбек ПСЖ Лукас Моура ответил на вопрос о том, как остановить Лионеля Месси.

«Остановить Месси без нарушения? Я считаю, что это невозможно. Его нужно связать, делать все, чтобы мяч к нему не доходил, действовать организованно.

Неймар? Он хорошо делает свою работу как в «Барселоне», так и в сборной. Я не думаю, что он может быть, как Месси. Каждый игрок имеет свой стиль, свою собственную историю. Но в будущем Неймар может стать великим игроком и написать историю «Барселоны», — сказал Моура.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Барселона» состоится завтра, 14 ферраля, в 21:45.

Источник — ESPN

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