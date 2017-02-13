Лукас МОУРА: «Невозможно остановить Месси без нарушения»

Хавбек ПСЖ Лукас Моура ответил на вопрос о том, как остановить Лионеля Месси.
«Остановить Месси без нарушения? Я считаю, что это невозможно. Его нужно связать, делать все, чтобы мяч к нему не доходил, действовать организованно.
Неймар? Он хорошо делает свою работу как в «Барселоне», так и в сборной. Я не думаю, что он может быть, как Месси. Каждый игрок имеет свой стиль, свою собственную историю. Но в будущем Неймар может стать великим игроком и написать историю «Барселоны», — сказал Моура.
Напомним, матч 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Барселона» состоится завтра, 14 ферраля, в 21:45.
Источник — ESPN
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