Шахтер в Португалии: с прицелом на Сельту

Блин, задолбали уже пиарить этого Лещука.

а давайте подождём офф игр с командами топ уровня, а то сейчас настроим себе золотых гор и будем ...

----------------------так он играл и ещё как играл.а сейчас не играет и не попадает в сборную

Формально украінські коріння в Ліщука може й не мають ваги, але для громадськості загалом і перес...