Шахтер в Португалии: с прицелом на Сельту

«Шахтер» продолжает готовиться к матчам Лиги Европы.
Накануне за ужином футболисты и тренерский штаб смотрели прямую трансляцию игры испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта». Также вечером команда провела теоретическое занятие.
Сегодня утром на поле Стадиона имени 1 Мая прошла тренировка «Шахтера». Как и в течение предыдущих дней, основное внимание было уделено тактическим моментам.
Завтра у «оранжево-черных» последний день на португальской земле, а уже в среду дончане переедут в Виго, где 16 февраля состоится первая встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».
Источник — ФК Шахтер
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