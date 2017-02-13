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Шахтер в Португалии: с прицелом на Сельту

«Горняки» продолжают готовиться к матчам с «Сельтой»

  • 13.02.2017 16:13
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ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

«Шахтер» продолжает готовиться к матчам Лиги Европы.

Накануне за ужином футболисты и тренерский штаб смотрели прямую трансляцию игры испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта». Также вечером команда провела теоретическое занятие.

Сегодня утром на поле Стадиона имени 1 Мая прошла тренировка «Шахтера». Как и в течение предыдущих дней, основное внимание было уделено тактическим моментам.

Завтра у «оранжево-черных» последний день на португальской земле, а уже в среду дончане переедут в Виго, где 16 февраля состоится первая встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Источник — ФК Шахтер

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