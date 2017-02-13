Каждый тур чемпионата Германии путает карты все больше и больше. Только начинаешь думать о том, что дортмундская «Боруссия» наконец-то вернула себе стабильность, игру и мотивацию, как эта команда умудряется проиграть главному аутсайдеру сезона. Как только начинаешь списывать со счетов «Шальке», как эта команда выдает прекрасную игру против одного из претендентов на еврокубки «Герты». Как только начинаешь писать о том, что «Байер» наверняка не сможет в этом сезоне побороться за нечто серьезное, как эта команда убирает со своего пути одну из главных неожиданностей сезона!

«Байер» в нынешнем сезоне показывает один из худших результатов за всю историю выступлений в Бундеслиге. Эта команда неплохо начала сезон, но далее не могла похвастаться стабильностью, проваливая один за другим матчи в чемпионате. Все бы ничего, но надо напомнить, что «музыканты» обладают одним из самых серьезных подборов игроков, который как минимум способен бороться за места в зоне Лиги чемпионов. Тем не менее, если в самом престижном европейском турнире у команды Роджера Шмидта дела складываются более-менее нормально, то в чемпионате игра «аптекарей» не подлежит никакой критике... Но снова же, матч против «Айнтрахта», третьей команды чемпионата, заставил задуматься, что не все еще потеряно в Леверкузене.

Нельзя сказать, что «Байер» показал образцовую игру, но за счет своего характера и самоотдачи смог добыть важнейший результат не только исходя из турнирного положения, но и в помощь своему тренеру, судьба которого весит на волоске. «Айнтрахт» имел все возможности для того, чтобы не только не проиграть на «БайАрене», но и увезти уверенную победу, однако на завершающей стадии атак гостям банально не хватило решительности и фарта. Точку в матче поставил гол Чичарито на 63-й минуте, который был забит после шикарной комбинации, начавшейся с прохода по левому флангу от Брандта. После этого «Байеру» удалось успокоить несколько нервную игру, которая могла сложиться успешно и для подопечных Нико Ковача.

«Байер» - «Айнтрахт» - 3:0

Голы: Чичарито, 5, 63, Фолланд, 78.

«Байер»: Лено - Хайнрикс, Эдвай, Топрак, Венделл - Хаверц (Похьянпало 90), Бендер (Арангис 62), Кампль, Бельарабы - Чичарито (Фолланд 70), Брандт.

«Айнтрахт»: Градецки - Хектор, Хасебе, Вальехо - Чендлер, Баркок, Маскарель, Очипка - Хргота (Сеферович 76), А.Майер (Тарашай 66), Гачинович (Ребич 52).

Предупреждение: Бендер, Топрак - Гачинович.





«Дармштадт» мы успели уже давно похоронить и отправить во вторую Бундеслигу, однако в матче против «Боруссии» команда Торстена Фрингса смогла показать, что ее еще рано списывать со счетов и она может вернуться в борьбу за выживание. Удивительно, что преображение это случилось в поединке против той команды, которая еще в прошлом туре показала чуть ли не лучший свой футбол в чемпионате, переиграв на своем поле «Лейпциг». Как мы хвалили игру «Боруссии» в том поединке, также готовы и критиковать оборону «шмелей» в матче против «лилий», которая создала все условия для двух голов хозяев в этом матче.

Еще в середине первого тайма Бойду удалось открыть счет в поединке после того, как Бюрки уже два раза выручал свою команду от неминуемых голов. «Боруссия» ответила парой неплохих моментов, но здорово в рамке ворот показывал себя Эссер, который потянул выстрелы Ройса. Но на заключительной минуте первого тайма Герреро все же удалось сравнять счет в матче и перевести выяснение отношений на вторую половину игры. Во втором тайме у «шмелей» было немало моментов для того, чтобы выйти вперед. В некоторых эпизодах оборона «Дармштдата» откровенно отбивалась и надеялась на быстрые контратаки, одна из которых сработала на 67-й минуте игры.

Что касается игры Артема Федецкого, то ее нисколько нельзя назвать безупречной. На фоне более квалифицированных исполнителей украинский защитник иногда выглядел очень слабо и к концу поединка силы откровенно покинули его. Однако радует и тот факт, что Фрингс доверяет игроку сборной Украины, который может пригодиться Андрею Шевченко в ближайших матчах отбора на ЧМ-2018.

«Дармштадт» - «Боруссия» Д - 2:1

Голы: Бойд, 21 Чолак, 67 - Герреро, 44.

«Дармштадт»: Эссер - Федецкий (Штайнхофер 85), Нимейер, Зулу, Холланд (Гувара 82) - Алтынтоп, Гондорф - Сэм, Розенталь, Хеллер - Бойд (Чолак 58).

«Боруссия»: Бюрки - Гинтер, Сократис, Бурнич - Геррейро (Кагава 62), Вайгль - Дурм, Мор (Дембеле 63), Пулишич - Ройс (Шюррле 77), Обамейянг.

Предупреждение: Эссер, Зулу - Обамейянг, Бурнич.





Даже в нынешнем «Шальке» не находится места нашему Евгению Коноплянке, который поединок против одного из лидеров сезона «Герты» вновь провел на лавке запасных. На сегодняшний день Коноплянка - не только футболист без постоянной игровой практики, но и игрок, который далек от пика своей формы. Для того, чтобы вернуться в строй и помочь своей национальной команде в ближайших матчах отбора ЧМ-2018, у Коноплянки остается месяц. Однако с нынешним ходом дел в «Шальке» на это надеяться не приходится и произойдут какие-либо изменения только после того, как уволен с поста главного тренера «плутов» будет Маркус Вайнцирль.

Матч против «Герты» не складывался по сценарию «Шальке», который хоть и имел больше голевых моментов, но действовал крайне нервозно. «Старая дама» отвечала опасными контратаками, но распечатать ворота соперника так и не смогла. А вот команда Вайнцирля ужалила своего соперника в конце первого тайма, когда Бургшталлеру удалось открыть счет в матче. Во второй половине игры картина не изменилась - «Шальке» на правах хозяев владел преимуществом, а гости контратаковали. В середине второго тайма Горетцке удалось удвоить преимущество своей команды и поставить точку в поединке, однако эта победа лишь подсластила последние неудачи команды, которая продолжает скитаться по местам с 8-го по 15-е.

«Шальке» - «Герта» - 2:0

Голы: Гвидо Бургшталлер, 41, Леон Горецка, 62.

«Шальке»: Ральф Ферманн - Хольгер Бадштубер, Налдо, Бенедикт Хёведес - Бенжамен Стамбули - Алессандро Шёпф, Набиль Бенталеб, Леон Горецка (Тило Керер 88), Сеад Колашинац - Даниэль Калиджиури (Макс Майер 82), Гвидо Бургшталлер (Клаас-Ян Хунтелаар 90+3).

«Герта»: Руне Ярстейн - Петер Пекарик, Себастьян Лангкамп, Джон Энтони Брукс, Марвин Платтенхардт - Никлас Штарк, Фабиан Лустенбергер - Генки Харагуси (Юлиан Шибер 82), Валентин Штокер (Владимир Дарида 46), Саломон Калу (Александер Эшвайн 73) - Ведад Ибишевич.

Предупреждения: Набиль Бенталеб - Генки Харагуси, Ведад Ибишевич.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ