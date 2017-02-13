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Алексей Хахлев подписал контракт с Алавесом на 3,5 года

Воспитанник динамовской школы перебрался в испанский чемпионат

  • 13.02.2017 15:45
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facebook.com/oleksiy.khakhlov. Алексей Хахлев старшый и Алексей Хахлев младший
© facebook.com/oleksiy.khakhlov. Алексей Хахлев старшый и Алексей Хахлев младший

Воспитанник школы «Динамо» Алексей Хахлев, который несколько дней назад подписал контракт с «Алавесом», рассказал о деталях сделки.

«Соглашение рассчитано на 3,5 года. Было озвучено, что есть перспектива играть в первой команде, но я понимаю, что не каждый футболист, даже с испанским паспортом, выходит в Примере в 18 лет», — рассказал Хахлев.

Добавим, что украинский хавбек перебрался в «Алавес» на правах свободного агента.

Источник — Sportarena

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