Алексей Хахлев подписал контракт с Алавесом на 3,5 года

Воспитанник школы «Динамо» Алексей Хахлев, который несколько дней назад подписал контракт с «Алавесом», рассказал о деталях сделки.

«Соглашение рассчитано на 3,5 года. Было озвучено, что есть перспектива играть в первой команде, но я понимаю, что не каждый футболист, даже с испанским паспортом, выходит в Примере в 18 лет», — рассказал Хахлев.

Добавим, что украинский хавбек перебрался в «Алавес» на правах свободного агента.