Динамо – Кениц: последние новости перед игрой

В понедельник, 13 февраля, киевское «Динамо» в четвертом спарринге на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона сыграет против представителя третьего по силе дивизиона Швейцарии – ФК «Кениц».

Накануне у динамовцев был полностью разгрузочный день. Утром они провели тренировку в гостинице, направленную на развитие аэробных кондиций, после чего были предоставлены сами себе. Сегодня же перед обедом команда прогулялась по набережной, а уже вскоре отправится в Marbella Football Center, где состоится сегодняшний поединок.

Приятные новости из лазарета – в сегодняшнем поединке сможет принять участие Андрей Ярмоленко, которого в последнее время беспокоили боли в спине. Также обращает на себя внимание дебют в составе нашей команды новичка Тамаша Кадара, присоединившегося к «бело-синим» уже по ходу второго сбора.

Полностью состав «Динамо», который начнет сегодняшнюю встречу с первых минут, выглядит следующим образом: Коваль, Бурда, Очигава, Хачериди, Кадар, Корзун, Рыбалка, Федорчук, Ярмоленко, Громов, Мораэс.

Напомним, что матч «Динамо» – «Кениц» начнется в 17:00 по киевскому времени.