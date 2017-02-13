Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможную натурализацию форварда донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещука.
- Густаво Бланко-Лещук уже не раз в интервью говорил, что хотел бы сыграть за сборную Украины. Какие его качества могут быть полезными сборной, и как оцените этого футболиста?
- Главное качество – это его желание, сейчас все зависит от него. Если он будет и дальше играть в основном составе «Шахтера», забивать мячи, приносить пользу команде, то конечно мы обратим на него внимание. Он уже не первый раз говорит, что хочет играть за сборную и имеет большое желание. Мы это приветствуем.
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