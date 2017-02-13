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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Важно, что Лещук хочет играть за сборную»

Наставник сборной Украины - о нападающем донецкого «Шахтера»

  • 13.02.2017 14:57
  • 1169 просмотров
  • 2 комментария
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Микола Васильков
© Микола Васильков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможную натурализацию форварда донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещука.

- Густаво Бланко-Лещук уже не раз в интервью говорил, что хотел бы сыграть за сборную Украины. Какие его качества могут быть полезными сборной, и как оцените этого футболиста?
- Главное качество – это его желание, сейчас все зависит от него. Если он будет и дальше играть в основном составе «Шахтера», забивать мячи, приносить пользу команде, то конечно мы обратим на него внимание. Он уже не первый раз говорит, что хочет играть за сборную и имеет большое желание. Мы это приветствуем.


 

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Комментарии
    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 13.02.2017 15:36
    +1
    Зюзя проти!
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    olexyn
    online
      olexyn, 13.02.2017 15:48
    0
    спочатку нехай паспорт отримає! За нього довідки про предків ніхто не збиратиме!
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