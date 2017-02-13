Экс-форвард Ворсклы переехал в Австрию

Екс-форвард «Металіста» та «Ворскли» Євген Буднік підсилив «Капфенберг» з другого австрійського дивізіону.

Українець підписав контракт з клубом. Умови угоди не розголошуються. Останнім клубом 26-річного гравця було мінське «Динамо». Білоруську команду Євген покинув наприкінці 2016 року на правах вільного агента. Скоріш за все, Буднік покликаний замінити Джордже Еліаса дос Сантоса, який напередодні підсилив «Чорноморець».