Экс-форвард Ворсклы переехал в Австрию

Екс-форвард «Металіста» та «Ворскли» Євген Буднік підсилив «Капфенберг» з другого австрійського дивізіону.
Українець підписав контракт з клубом. Умови угоди не розголошуються. Останнім клубом 26-річного гравця було мінське «Динамо». Білоруську команду Євген покинув наприкінці 2016 року на правах вільного агента. Скоріш за все, Буднік покликаний замінити Джордже Еліаса дос Сантоса, який напередодні підсилив «Чорноморець».
Источник — Експрес
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