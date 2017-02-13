Директор ОСК Металлист: Половина билетов на матч Шахтер-Сельта продана

«Работы еще полным-полно, но к матчу обязательно успеем. Поэтому подготовка идет полным ходом, чтобы провести матч на высоком уровне.

Газон? Снега нет, поле накрыто, над газоном работают лампы. Агрономы «Шахтера» и стадиона занимаются его подготовкой, чтобы оно выглядело даже в такую ​​холодную пору на должном уровне. Думаю, 23-го февраля все зрители, которые придут или будут смотреть футбол по телевизору, увидят состояние газона своими глазами.

Что касается билетов, думаю, что этой информацией владеет более «Шахтер», так как они занимаются реализацией билетов. Но, я думаю, процентов сорок-пятьдесят уже продано», - подытожил Пец.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.