Александр Глеб переходит в Крылья Советов

Полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Турции. Игрок сегодня пройдет медосмотр, после чего, с большой долей вероятности, подпишет контракт с самарцами. Соглашение будет рассчитано до конца текущего чемпионата.

Глеб уже выступал за «Крылья» в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. Его последним клубом был БАТЭ. Напомним, что самарцев возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко.