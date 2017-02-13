Александр Глеб переходит в Крылья Советов

Полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Турции. Игрок сегодня пройдет медосмотр, после чего, с большой долей вероятности, подпишет контракт с самарцами. Соглашение будет рассчитано до конца текущего чемпионата.
Глеб уже выступал за «Крылья» в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. Его последним клубом был БАТЭ. Напомним, что самарцев возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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