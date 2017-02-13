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УЕФА презентовал официальный мяч для плей-офф ЛЧ и финала в Кардиффе

Новый мяч появится уже в завтрашних матчах Лиги чемпионов

  • 13.02.2017 14:15
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UEFA.com
© UEFA.com

Компания adidas и УЕФА представили мяч, который будет использоваться в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов, а также в финале турнира.

Дизайн мяча навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом.

Впервые мяч будет задействован во вторник, 14 февраля, когда ПСЖ примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Бенфике».

Напомним, финал ЛЧ состоится 3 июня на Национальном стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Источник — УЕФА

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