УЕФА презентовал официальный мяч для плей-офф ЛЧ и финала в Кардиффе

Компания adidas и УЕФА представили мяч, который будет использоваться в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов, а также в финале турнира.

Дизайн мяча навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом.

Впервые мяч будет задействован во вторник, 14 февраля, когда ПСЖ примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Бенфике».

Напомним, финал ЛЧ состоится 3 июня на Национальном стадионе «Миллениум» в Кардиффе.