Тамаш КАДАР: «В Украине я ничего не боюсь»

Новичок киевского «Динамо» Томаш Кадар прокомментировал свой переход в стан киевлян.

«Я знал, куда перехожу. Я знаю точно, что адаптация легкой не будет, потому что я не говорю на русском или украинском, а английский в «Динамо» знают немногие игроки. К счастью, большинство членов тренерского штаба говорят. Я знаю сумму, которую за меня заплатили, но если «Лех» или «Динамо» захотят, то раскроют ее. Я знаю, что происходит в Украине, но я приехал играть в футбол. Я буду находиться далеко от зоны боевых действий, Киеву в любом случае ничего не угрожает. Я ничего не боюсь», - сказал Кадар.

Напомним, что кроме Кадара, в «Динамо» перешел сербский футболист Александар Пантич.