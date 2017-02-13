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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такие победы прибавляют сил»

В последнее время защитник сборной Украины завоевал место в составе немецкого «Дармштадта»

  • 13.02.2017 13:45
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ФК Днепр, Артем Федецкий
© ФК Днепр, Артем Федецкий
В чемпионате Германии выступает пять украинских футболистов, и практически все они могут претендовать на вызов в расположение национальной сборной. Защитник Артем Федецкий в последнее время начал попадать в стартовый состав Дармштадта, что немаловажно в свете предстоящего мартовского сражения против Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира. Отрадно и то, что его команда в завершившемся туре бундеслиги сотворила главную сенсацию, обыграв дортмундскую Боруссию.
 
— Артем, сил после матча с «черно-желтыми», наверное, не осталось?
— Как и практически всегда в чемпионате Германии. Уровень футбола здесь сумасшедший, поэтому приходится выкладываться на сто процентов, иначе поражение обеспечено. Не исключением стал и поединок против Боруссии, претендующей на попадание в зону Лиги чемпионов. Но ничего, такие победы только добавляют сил, прежде всего психологически, учитывая наше турнирное положение.
 
— В бундеслиге Дармштадт не мог выиграть 12 матчей кряду. В чем причина таких неудач?
— Может, я покажусь некорректным, но скажу, что мы попали в сумасшедший водоворот событий при руководстве Норберта Майера. Наставник делал не совсем понятные вещи в коллективе. И это, на мой взгляд, слишком долго продолжалось. По своему опыту знаю, что когда долго не можешь выиграть, да что там выиграть — взять хоть какие-то очки, очень сложно в моральном плане прервать эти неудачи. Есть и другие причины такого провала, о которых, возможно, я со временем расскажу.
 
С приходом же на пост главного тренера Торстена Фрингса в команде очень многое изменилось в лучшую сторону. Это и отношение к игрокам, и сама атмосфера внутри коллектива. Но самое главное — у нас поменялся стиль игры. Мы стали намного лучше действовать комбинационно, стараемся больше атаковать. Не хочу бросаться громкими словами, но в поединке с Боруссией наш футбол был приближен к идеальному — так нам сказал наставник.
 
— Фрингс с футболистами на короткой ноге?
— Безусловно. Он — открытый человек, общается абсолютно со всеми игроками, каждому уделяет максимальное внимание, всегда старается подсказать. С ним приятно работать.
 
— Совсем недавно ваш тренер помогал Виктору Скрипнику в Вердере. Разговаривали о нем?
— Да. Но в основном все сводилось к шуткам. Он знает несколько наших слов, которым научился у Виктора Анатольевича, но они нелитературные (смеется).
 
— Понятно, что у Дармштадта сейчас задача — сохранить место в бундеслиге. Сложно будет это сделать?
— Нелегко, но победа над Дортмундом подарила нам надежду. Впереди достаточно игр, ребята поверили в свои силы. Мы можем выбраться со дна турнирной таблицы.
 
— Причина того, что ты стал стабильно попадать в стартовый состав Дармштадта, кроется только в приходе Торстена Фрингса?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. По крайней мере, с моей стороны ничего не поменялось. Требований к себе я не снижал. Стараюсь на тренировках работать на максимуме. Возможно, новый тренер это увидел и стал доверием платить за отдачу, и это только добавляет сил работать еще усерднее.
 
— Наставник все время тебя задействует на одной позиции?
— Да. Я играю исключительно на правом фланге защиты.
 
— Ты обращаешь внимание на то, что украинские футболисты (речь о потенциальных сборниках) имеют мало игровой практики в своих клубах?
— Я не хочу сказать что-то плохое о нынешнем уровне украинского первенства, но это небо и земля по сравнению с европейскими чемпионатами, в частности, с бундеслигой. У нас как часто говорили? Чтобы приглашать легионера, он должен быть на голову выше украинца. Что-то подобное и в Европе. И это не дает тебе права хоть немного расслабиться. Максимальная концентрация, максимальная отдача на тренировках и в поединках — иначе скамейка запасных тебе гарантирована. Мне тяжело судить, почему другие наши ребята мало играют. Наверняка у каждого своя история, но в профессиональных качествах наших футболистов, выступающих в Европе, я не сомневаюсь.
 
— С Коноплянкой вы на связи?
— Постоянно. И о Жене могу сказать, что он выкладывается полностью, а почему не всегда попадает в состав — лучше, наверное, спросить у тренера.
 
— Как дела у твоего одноклубника Олейника, о котором вообще почти ничего не слышно?
— У Дениса была неприятная травма — поврежден мениск, плюс атрофировалась мышца. Но сейчас он вышел на финальную стадию восстановления. Думаю, еще дней 10 — и он приступит к работе в общей группе.
 
— Фрингс на него рассчитывает?
— Конечно. Тренер сам об этом говорит, что тоже очень приятно, когда игрок слышит такое, будучи травмирован.
 
— В свете приближающегося ключевого поединка отборочного турнира ЧМ против Хорватии радует ли тебя, что ты все чаще играешь?
— Я работаю и на этом не зацикливаюсь. Наставник сборной Андрей Шевченко с пониманием относится к тому, что не всегда, так сказать, его подопечные выходят на поле, поскольку Андрей Николаевич прекрасно осознает, что такое чемпионат Германии. Он мне рассказывал, как сам попал в подобную ситуацию, когда из Милана перешел в Челси, где все было по-другому. Тренер знает меня и мое отношение к делу.
 
— Как часто ты общаешься с Шевченко?          
— Время от времени наставник звонит, интересуется моим положением в команде, поддерживает.
 
— Кто еще из тренеров сборной тебе звонит?
— Никто. Только Андрей Шевченко.
 
— В Хорватии нашей команде крайне нежелательно проигрывать с турнирной точки зрения…
— Может, лучше у хорватов спросить, есть ли у них шанс на положительный исход. Да, у «клетчатых» много футболистов высокого уровня, выступающих в топ-чемпионатах Европы. Но не нужно преуменьшать силу украинской сборной. В команду пришел новый тренер, появилось много новых ребят. В коллективе сейчас, думаю, идеально сочетаются опыт и молодость.
 
Безусловно, это будет ключевой матч, как и все оставшиеся. У нас такая группа, что сюрприза можно ждать от кого угодно. Я не любитель давать прогнозы, но уверен в одном — что наша команда приложит максимум усилий, чтобы не подвести многомиллионную армию украинских болельщиков. Главное — до конца выполнить установку тренерского штаба, тогда и максимальный результат не заставит себя долго ждать.
 

Источник — zbirna.com

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