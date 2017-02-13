Василий РАЦ: «В Динамо привозили легионеров без согласия тренера»

Бывший тренер киевского «Динамо» Василий Рац рассказал о своей работе в клубе в 2007-м году.

— У вас ведь был шанс изнутри изменить ситуацию. В 2007-м году, когда вы вошли в тренерский штаб Йожефа Сабо. Рац, Лужный, Чанов — казалось, что старая гвардия вдохнет новую жизнь и вернет былую славу «Динамо». Что пошло не так?

— Помню, когда поступило приглашение от Йожефа Йожефовича, был на седьмом небе от счастья. Загорелся. Это ведь такая честь — вернуться в «Динамо»! Но за тот короткий период понял, что здесь все не так как нужно, все по-другому.

В команде была куча ненужных, непонятных, случайных игроков, которые и близко не соответствовали уровню «Динамо». Легионеров привозили без согласования с тренером. Причем некоторых обязательно нужно было ставить в состав! Был полнейший бардак. Не знаю, по какому принципу подбирали футболистов, но точно не по игровым качествам.

— Кто из иностранцев, скажем так, озадачил вас больше других?

— Айила Юссуф. Как только на носу матчи еврокубков, он здоров и готов играть. Но когда нужно ехать в Полтаву — у него травма, старые болячки. И такое вот отношение к работе при зарплате в 50-60 тысяч в месяц...

— У вас была возможность провести чистку рядов? Избавиться от балласта, начать кадровую революцию?

— Да какая там революция, я вас прошу. Сказали бы — собирай вещи и уходи.

— Вы с Игорем Суркисом встречались, рассказывали о проблемах?

— Нет. Но думаю, он все прекрасно знал. Он хозяин и поступает, как считает нужным. Ситуация начала постепенно улучшаться где-то в 2010-м, в команде прошла чистка. Убрали семь-восемь человек. Свою роль сыграла конкуренция: окрепли «Днепр», «Металлист», о «Шахтере» вообще не говорю. Появились крепкие легионеры, но нас в «Динамо» уже не было.

— Почему, покупая дорогих иностранцев, «Динамо» так и не сумело вернуть себе былой вес на еврокубковой арене?

— Все, кто сюда приходит, вроде хорошие игроки. Но через некоторое время видя, что без особых усилий можно получать большие деньги, они снижают к себе требования, теряют мотивацию. Мехмеди, Беланда, Теодорчик, уйдя из «Динамо», стали играть лучше. Теодорчик несколько месяцев подряд признается лучшим игроком чемпионата Бельгии, за парня уже 20 миллионов дают! Проблема кроется внутри клуба.

— Зимой «Динамо» неожиданно для многих покинул Женя Макаренко. Говорят, урезали финансовые условия, а он не пошел на компромисс. Ваше мнение?

— Слышал, что ему предложили 250 тысяч в год. Но если рядом игрок такого же уровня получает намного больше... Конечно, он сто раз подумает. Этот вопрос в компетенции руководства.

— Открытием сезона стал 19-летний Виктор Цыганков. Что скажете о нем?

— О парне говорят уже как о новой звезде. Не люблю я, когда выдают такие авансы, сходу начинают превозносить... Он ведь еще ничего не сделал, не провел серии матчей на высоком уровне, по сути, еще не участвовал в настоящих битвах. Давайте подождем, присмотримся.

— Алиев, Милевский — примеры талантов, которые не реализовали себя в «Динамо». Проведете параллели с вашей командой?

— Эта парочка не реализовала свой потенциал из-за режима, отношения к работе. У нас таких не было. А кто не мог выдержать нагрузок, как Юрчишин, например, — сам уходил, не мучился и не играл на нервах болельщиков.

— Знаем, что вы дружите с Игорем Белановым. После завоевания «Золотого мяча» он поменялся?

— Абсолютно нет. Такой же, как раньше. Правда, когда созваниваемся, любит повторять, что из-за меня он быстро полысел. У нас связка сыгранная была: я простреливал с фланга, а он замыкал, часто головой. Вот волосы и выпали (улыбается). «Нет волос, но зато у тебя есть «Золотой мяч», — отвечаю ему.

— А у вас прическа все такая же, длинные волосы.

— Сейчас они даже длиннее.

— Вас кто-то удивлял своей прической?

— Колумбиец Вальдеррама был интересный персонаж. Еще Гуллит выделялся косичками.