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Хуан КУАДРАДО: «Должны думать только о Палермо»

Полузащитник «Ювентуса» - о победе над «Кальяри» (2:0)

  • 13.02.2017 13:06
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Метки
ФК Ювентус. Хуан Куадрадо
© ФК Ювентус. Хуан Куадрадо
- Для нас было очень важно победить. Мы должны продолжить идти по этому пути, выкладываясь по максимуму в каждом матче. Лично я стараюсь сделать всё возможное на каждой тренировке и в каждом матче. Иногда получается лучше, иногда хуже, но внутри себя я осознаю, что я сделал всё от меня зависящее.
 
Сейчас мы должны сосредоточиться на «Палермо», это будет очень важный матч: мы должны победить, чтобы подойти к Лиге Чемпионов, обладая максимальной силой и максимальной уверенностью в себе.
 

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