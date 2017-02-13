Хуан КУАДРАДО: «Должны думать только о Палермо»

- Для нас было очень важно победить. Мы должны продолжить идти по этому пути, выкладываясь по максимуму в каждом матче. Лично я стараюсь сделать всё возможное на каждой тренировке и в каждом матче. Иногда получается лучше, иногда хуже, но внутри себя я осознаю, что я сделал всё от меня зависящее.
Сейчас мы должны сосредоточиться на «Палермо», это будет очень важный матч: мы должны победить, чтобы подойти к Лиге Чемпионов, обладая максимальной силой и максимальной уверенностью в себе.
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