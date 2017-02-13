РОНАЛДИНЬО: «Габриэль Жезус может стать лучшим в мире»

Легенда «Барселоны» похвалил игрока «Ман Сити» Габриэля Жезуса.
- У «Манчестер Сити» есть очень особенный игрок – Габриэль Жезус. Возможно, в будущем – даже лучший игрок в мире.
В данный момент это Месси. Я всегда говорил, что однажды это будет Неймар. Но в будущем это может быть Габриэль. У него есть возможность, чтобы сделать это реальностью.
Источник — ТК Футбол
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