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РОНАЛДИНЬО: «Габриэль Жезус может стать лучшим в мире»

Экс-игрок «Барселоны» восхищен игрой хавбека «Манчестер Сити»

  • 13.02.2017 12:56
  • 646 просмотров
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ФК Гремио
© ФК Гремио
Легенда «Барселоны» похвалил игрока «Ман Сити» Габриэля Жезуса.
 
- У «Манчестер Сити» есть очень особенный игрок – Габриэль Жезус. Возможно, в будущем – даже лучший игрок в мире.
 
В данный момент это Месси. Я всегда говорил, что однажды это будет Неймар. Но в будущем это может быть Габриэль. У него есть возможность, чтобы сделать это реальностью.
 

Источник — ТК Футбол

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