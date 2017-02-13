Артуро ВИДАЛЬ: «Болельщики увидят настоящую Баварию»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль обещает болельщикам, что в матчах с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий гранд покажет своё истинное лицо. В последнее время подопечных Карло Анчелотти немало критиковали за их игру.

- В Германии команды в матчах с «Баварией» прижимаются к своим воротам, - говорит Видаль. - А в Лиге чемпионов соперники стараются играть с тобой на равных. Надеюсь, что «Арсенал» будет играть так же, как в течение всего сезона в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов команды должны атаковать, вот почему болельщики увидят настоящую «Баварию».