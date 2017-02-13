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Артуро ВИДАЛЬ: «Болельщики увидят настоящую Баварию»

Хавбек «Баварии» - о предстоящем матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов

  • 13.02.2017 12:33
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ФК Бавария. Артуро Видаль
© ФК Бавария. Артуро Видаль
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль обещает болельщикам, что в матчах с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий гранд покажет своё истинное лицо. В последнее время подопечных Карло Анчелотти немало критиковали за их игру. 
 
- В Германии команды в матчах с «Баварией» прижимаются к своим воротам, - говорит Видаль. - А в Лиге чемпионов соперники стараются играть с тобой на равных. Надеюсь, что «Арсенал» будет играть так же, как в течение всего сезона в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов команды должны атаковать, вот почему болельщики увидят настоящую «Баварию».
 

Источник — ФК Бавария

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