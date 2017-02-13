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Олимпик в Турции: эстафеты и теннисбол

Команда Романа Санжара продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 13.02.2017 12:27
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Олимпик в Турции: эстафеты и теннисбол
В воскресенье, 12 февраля, в тренировочной программе «Олимпика» значилось одно вечернее занятие. После игрового дня, в ходе которого команда провела два контрольных матча с «молодеджкой» «Шахтера» (оба матча донецкая команда выиграла с одинаковым счетом – 2:1), Роман Санжар предложил своим подопечным восстановительную работу с игровыми элементами.
 
Ребята совершили пробежку, после которой поиграли в «квадраты», а затем перешли к эстафетам. Все проходило в замечательной атмосфере, настроение у парней боевое. А завершилась тренировочная сессия излюбленной всеми футболистами игрой в теннисбол.
 
Завтра в расписании «Олимпика» две тренировки, команда готовится к очередному контрольному матчу. На 14 февраля запланирована встреча с казахстанским «Кайсаром».
 

Источник — ФК Олимпик

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