Олимпик в Турции: эстафеты и теннисбол

В воскресенье, 12 февраля, в тренировочной программе «Олимпика» значилось одно вечернее занятие. После игрового дня, в ходе которого команда провела два контрольных матча с «молодеджкой» «Шахтера» (оба матча донецкая команда выиграла с одинаковым счетом – 2:1), Роман Санжар предложил своим подопечным восстановительную работу с игровыми элементами.

Ребята совершили пробежку, после которой поиграли в «квадраты», а затем перешли к эстафетам. Все проходило в замечательной атмосфере, настроение у парней боевое. А завершилась тренировочная сессия излюбленной всеми футболистами игрой в теннисбол.

Завтра в расписании «Олимпика» две тренировки, команда готовится к очередному контрольному матчу. На 14 февраля запланирована встреча с казахстанским «Кайсаром».