Квасов не смог трудоустроиться в Казахстане

Бывший нападающий «Зари» Ярослав Квасов не впечатлил тренерский штаб «Окжетпеса» из Казахстана, где был на просмотре.

Форвард принял участие в нескольких контрольных матчах «Окжетпеса», в которых отличился один раз — в поединке против молдавской «Зари», однако тренерский штаб команды решил не заключать контракт с игроком.

24-летний Квасов является воспитанником донецкой школы футбола, выступал за «Олимпик», эстонский «Калев» из Силламяэ и луганскую «Зарю».