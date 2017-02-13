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Квасов не смог трудоустроиться в Казахстане

Экс-форвард «Зари» не стал одноклубником Сергея Политыло в «Окжетпесе»

  • 13.02.2017 11:56
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Квасов не смог трудоустроиться в Казахстане
Бывший нападающий «Зари» Ярослав Квасов не впечатлил тренерский штаб «Окжетпеса» из Казахстана, где был на просмотре.
 
Форвард принял участие в нескольких контрольных матчах «Окжетпеса», в которых отличился один раз — в поединке против молдавской «Зари», однако тренерский штаб команды решил не заключать контракт с игроком.
 
24-летний Квасов является воспитанником донецкой школы футбола, выступал за «Олимпик», эстонский «Калев» из Силламяэ и луганскую «Зарю». 

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