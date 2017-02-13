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ТАЙСОН: «Приятно вернуться в Харьков»

Хавбек донецкого «Шахтера» - о переезде команды в Харьков

  • 13.02.2017 11:36
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ФК Шахтер. Тайсон
© ФК Шахтер. Тайсон
В этом году «Шахтер» будет проводить домашние матчи в Харькове. Экс-полузащитник харьковского «Металлиста», а сейчас футболист «горняков» Тайсон рассказал о том, как воспринял переезд команды.
 
«Я очень счастлив! В Харькове любят футбол. Хорошо знаю, как там болеют. Люди будут ходить на стадион и поддерживать «Шахтер» – они хотят видеть, как мы побеждаем. К сожалению, «Металлист» не играет в Премьер Лиге и в Харькове сейчас нет футбола высокого уровня, нет Еврокубков, поэтому для города в целом очень хорошо, что мы там сейчас будем играть. Мне, Марлосу и Азеведо будет очень приятно вернуться в первый для нас город Украины и играть там. Это круто!»
 
Напомним, что матч «Шахтер» – «Сельта» пройдет в Харькове 23 февраля. 

Источник — Сегодня Спорт

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