Зинченко сыграл за ПСВ несколько минут

Украинский полузащитник Александр Зинченко провел несколько минут в матче чемпионата Нидерландов ПСВ – «Утрехт». Клуб из Эйндховена уверенно разобрался с оппонентом 3:0.
Зинченко появился на поле лишь на 90-й минуте, отыграв всего пару минут.
В последнее время Зинченко был травмирован и еще полностью не набрал свою форму.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.