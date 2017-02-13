Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зинченко сыграл за ПСВ несколько минут

Украинский хавбек восстановился после травмы

  • 13.02.2017 11:33
  • 681 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Золотой талант
© Золотой талант

Украинский полузащитник Александр Зинченко провел несколько минут в матче чемпионата Нидерландов ПСВ – «Утрехт». Клуб из Эйндховена уверенно разобрался с оппонентом 3:0.

Зинченко появился на поле лишь на 90-й минуте, отыграв всего пару минут.

В последнее время Зинченко был травмирован и еще полностью не набрал свою форму.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.