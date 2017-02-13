У зимові місяці футбольні клуби України відправляються в південні краї готуватися до весняних стартів, не стала винятком і Національна збірна України серед ветеранів, що проклала шлях в сонячну Іспанію. На півдні країни, в місті Севілья, легенди вітчизняного футболу минулих років провели два дружніх матчі проти ветеранів місцевих клубів «Севілья» та «Бетіс».

Легенди декількох поколінь

Нинішній рік почався досить активно для ветеранської збірної. У січні команда прийняла в Тбілісі участь в турнірі пам'яті Давида Петріашвілі, завоювавши срібні медалі. На шляху до фіналу підопічні Анатолія Дем'яненка зустрічалися зі збірною Іспанії, в красивій боротьбі перемігши 3:2. І ось, нові зустрічі з законодавцями мод у футбольному світі в останні десятиліття! На південь Піренейського півострова вирушили всім відомі в Україні та за її межами воротарі Віталій Рева і Всеволод Романенко, польові гравці Володимир Єзерський, Сергій Беженар, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Свідерський, Мирон Маркевич, Дмитро Пінчук, Андрій Оксимець, Едуард Цихмейструк, Олександр Венглинський, Олександр Косирін, Віктор Мороз, Олег Собуцький, Андрій Донець, Олег Шелаєв, Віталій Самойлов, Сергій Назаренко і В'ячеслав Шевчук. Варто відзначити, для двох останніх виклик до ветеранської збірної став першим в кар'єрі, адже ще минулої осені обидва виступали на професійному рівні в «Дніпрі» і «Шахтарі» відповідно.

Перша зустріч - з діаспорою

Про те, що ветеранська збірна України бажаний гість на Піренейському півострові, футболісти переконалися тільки прибувши до Севільї. Суперсучасний швидкісний поїзд AVE за якихось дві з невеликим години доставив команду з Мадрида в самий центр міста, на вокзал «Санта Хуста». Понад двохсот представників української діаспори, причому багато хто прийшов з дітьми, з короваєм і «живим» виконанням Гімну України вітали улюблених футболістів, пообіцявши підтримати команду і на футбольних матчах. До слова, і обіцянки свої дотримали, обидва поєдинки збірна України провела ніби граючи в рідних стінах. Футболісти ж віддячили своїм уболівальникам душевним спілкуванням, чудовим рівнем футболу і презентами у вигляді календарів та постерів.

Викликав інтерес візит збірної в Севілью і у керівника консульства України в Малазі Олега Власенка. В Андалусії тільки за офіційними даними проживає понад десяти тисяч українців, для яких вкрай важливий зв'язок з рідною землею. «У громадян України що проживають в Іспанії чимало щоденних турбот, але приїзд улюблених футболістів минулих років став знаковою подією. Спорт і футбол зокрема об'єднує людей, дає можливість зібратися разом, дарує радість спілкування. Бачу, наскільки вдячні українці Іспанії ветеранській збірній, її візиту до Севільї і подарованому святу. Такі ініціативи об'єднують українців по всьому світу, допомагають не втрачати зв'язок з батьківщиною», - зазначив Олег Власенко під час зустрічі з командою.

Матч із «Севільєю»: два різних тайми і хет-трик Косиріна

Іспанський клуб грунтовно підготувався до гри, посиливши склад футболістами інших команд, що зробило протистояння ще більш цікавим та інтригуючим. Судячи з атмосфери на стадіоні, гра була повністю «домашньою» для України. Завдяки активній роботі організаторів подивитися на протистояння «зірок» прийшов значний десант українців, які проживають в Севільї і навколишніх містах. Серед них був гравець «Бетіса» і збірної України Роман Зозуля. Впродовж матчу вболівальники палко підтримували співвітчизників, а після охоче спілкувалися і фотографувалися. Через засилля жовто-синіх кольорів навіть іспанці не очікували, що грати доведеться в рідній країні наче на виїзді.

Суперники домінували по черзі в кожному з таймів. У першому на два м'ячі від Олександра Косиріна і один від Сергія Назаренка іспанці відповіли точним ударом Антоніто. По-іншому розвивалися події після перерви, знову відзначився Косирін, а у суперників Антоніто (ще двічі), Хуан Діас Прендес і Алехандро Кампано. В результаті вольова перемога іспанців 5:4. Після матчу капітан «Севільї», чемпіон світу і Європи Карлос Марчена від імені господарів подякував українцям за безкомпромісну гру і чудовий футбольний вечір.

Автор хет-трику Олександр Косирін хоч і впорався із завданням бомбардира, помітно засмутився поразці. «Це дружня гра, в якій кожен хотів перемогти, - розповів екс-гравець «Чорноморця» і збірної України. - Іспанці чудово контролювали м'яч, у них це ніби в крові, з народження. Що у дітей, за тренуванням яких у нас була нагода спостерігали, що у ветеранів. Тим цікавіше грати проти такого суперника. Ми вели в рахунку, але в другому таймі самі допустили помилки і дозволили супернику вийти вперед. Судячи з напруження на полі, ніби знову повернувся на серйозний рівень. А взагалі, у ветеранської збірної все дуже серйозно. Організації та рівню команди можуть позаздрити навіть професійні клуби».

Ла Ліга, фламенко і елегантна Севілья

Перехресні стежки професійних футболістів так чи інакше сходяться в Іспанії. Про це можна судити, виходячи з розмов гравців збірної, кожен із яких далеко не раз був у цій гостинній країні. Виступали за клуби або збірну України, проводили підготовчі збори. Ось тільки так, щоб ближче зрозуміти Іспанію, познайомитися з її багатою культурою і архітектурою, час знаходився далеко не завжди. Керівник представництва «ЕпіцентрК» в Іспанії Костянтин Бережний разом із колегою Сергієм Волощенком на правах приймаючої сторони незрівнянно організували культурну програму, показавши всі багатства Севільї. Площа Іспанії і Кафедральний собор, палац Алькасар і ратуша... Севілья вважається батьківщиною двох оплотів традицій Андалусії - кориди і фламенко. До слова, фламенко внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Годинне шоу, сповнене душевними, що виражають страждання і біль піснями, неймовірної енергії танцями, змусило українських футболістів немов перенестися в іншу реальність.

Зате куди ближче до справи було відвідування матчу чемпіонату Іспанії. На переповненому «Рамон Санчес Пісхуан» «Севілья» та «Вільярреал» всю гру провели на зустрічних курсах, в результаті розійшовшись миром. З огляду на те, що більшість ветеранів української команди так чи інакше пов'язана з тренерською справою, перегляд зустрічі двох клубів верхньої частині турнірної таблиці однієї із найсильніших світових першостей було вельми корисним і з професійної точки зору.

Матч із «Бетісом»: перемога в Іспанії дорогого коштує!

У нинішньому році «Бетіс» відзначає 110-річчя зо дня заснування. Цифра значна, особливо в порівнянні з роком ветеранської збірної України. Втім, про подібну нумерологію під час зустрічі ветеранів двох клубів не йшлося, футболісти обох команд щиро раділи можливості зіграти один проти одного, обмінятися враженнями і зарядитися позитивними емоціями. Як і в грі з «Севільєю», окремого доброго слова заслуговують вболівальники. До групи підтримки з Севільї приєдналися українці з Малаги, Кордоби, Гранади і інших міст півдня Іспанії. Футбол є одним із небагатьох випадків, що дозволяє нашій діаспорі зібратися разом, поговорити на рідній мові з близькими по духу людьми. Забігаючи наперед, справжньою окрасою вечора стало спільне виконання Гімну України. Все це було експромтом, щиро і від чистого серця. Такі моменти є справжньою окрасою життя, приводом гордості за улюблену країну.

Що стосується футбольного матчу, перевага українців не викликала сумнівів. І справа зовсім не в тому, що арбітром зустрічі був Ігор Хіблін (до слова, найкращий рефері України 2001 року), а одним із асистентів українець Костянтин Бережний. «Жовто-синя» команда Анатолія Дем'яненка грала сміливо і розкуто, часто загрожувала воротам «Бетіса», надійно оборонялася. У першому таймі відзначилися Сергій Назаренко (як і в матчі проти «Севільї» - блискуче виконавши штрафний), Олександр Косирін і Андрій Донець. У суперників гол престижу на рахунку Езекюіеля. У підсумку 3:1 на користь України!

Чимало теплих слів було сказано на дружній вечері після закінчення матчу. Команди обмінялися розписаними гравцями футболками та іншої атрибутикою. Олег Собуцький подякував ветеранам «Бетіса» за чудовий прийом, принагідно запросивши суперників на матч-відповідь до України. Як варіант, запропонував зіграти у Львові, культурній столиці Україні, який за колоритом анітрохи не поступається Севільї.

Рука дружби Романові Зозулі





З першого дня перебування ветеранської збірної в Севільї її шляхи незмінно перетиналися з гравцем збірної України Романом Зозулею. Зайве повторювати, в наскільки складній та неоднозначній ситуації опинився наш співвітчизник, прямо кажучи, нині позбавлений можливості займатися улюбленою справою. Увага і підтримка з боку команди помітно підняли настрій Роману, а напутні слова досвідчених колег підтвердили правильність прийнятого рішення. Організатор і куратор ветеранської збірної Олег Собуцький презентував Роману Зозулі сувенір у вигляді Герба України, побажав стійкості і удачі справжньому патріоту України.

Не залишилися осторонь і українці Андалусії, влаштувавши на футбольному матчі ветеранів України і «Севільї» флеш-моб на підтримку Зозулі. Присутні одягли футболки з написом «todos somos Zozulya» (ми всі Зозуля) і українським тризубом, так зачепивши за живе гравця, що той підійшов і особисто подякував кожному.

Підтримку Зозулі висловили і ветерани ФК «Бетіс». Під час дружньої вечері з українськими футболістами-ветеранами голова асоціації ветеранів «Бетіса» Діметріо Олівар сказав дуже теплі слова футболістові, запевнивши в повній підтримці з боку ветеранського руху клубу. На згадку колишні гравці іспанської команди зробили з Романом спільне фото, і кожен окремо побажав нападаючому якнайшвидшого продовження яскравої футбольної кар'єри.





Перший рік збірної

23-го лютого виповниться рік з моменту утворення в Україні ветеранської збірної. За такий невеликий за футбольними мірками період команда утвердилася і зуміла зайняти гідне місце в футбольному житті країни. Тільки в 2016 році було проведено 38 матчів в більшості регіонів України (в тому числі в Зоні АТО) і за кордоном.

«За минулий час наші цілі і завдання залишилися незмінними, - розповідає організатор і куратор збірної Олег Собуцький. - Своїми виступами на футбольних полях намагаємося підтримати військових, які в Зоні АТО відстоюють мир і безпеку в нашій країні. Неодноразово самі виїжджали на схід, проводили матчі. Також прагнемо гідно представити Україну за кордоном, показати всім, що наша країна хоче добра і миру, розділяє основні цінності цивілізованого суспільства. За останні місяці відвідали США, Грузію та Іспанію, ще раніше Угорщину та Молдову, зустрічалися з дуже гідними суперниками. Хочу подякувати нашим знаменитим футболістам, які є справжніми професіоналами і патріотами України. Збірна стала великою дружною сім'єю, яка не дивлячись на дружній характер матчів завжди ставить перед собою лише амбітні завдання».

Дмитро ШАПОВАЛ