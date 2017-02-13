Юрий ГАВРУСЕВИЧ: «Тщательно изучали соперника»

Голкіпер «ФК «Олександрія U-21» Юрій Гаврусевич прокоментував нічию проти «Гірника-Спорт»:
- Сьогодні видалася нелегка гра. Ми намагалися виконати установку тренера на гру і більш-менш з нею справилися. Нашими головними завданнями були: зіграти надійно в захисті, виходити швидко в контратаки в атаку із оборони. У нас були можливості як відзначитися голом після стандартів, так і пропустити. Виходячи з цього, одне з основних наших завдань на тренувальних зборах- це приділити основну увагу стандартним положенням. Суперник, за рахунок досвіду в першому таймі нас перегравав, але на другу половину зустрічі було видно, що вийшла більшість гравців, які перебувають на перегляді. Вони багато помилялися, але, на жаль, ми не скористалися їх помилками. На теоретичних заняттях ми прискіпливо переглядаємо суперника та свої помилки, які в кожній зустрічі намагаємося звести нанівець.
Источник — ФК Александрия
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