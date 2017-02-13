Юрий ГАВРУСЕВИЧ: «Тщательно изучали соперника»

Были ли применены к «Шахтеру» какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно, однако мы помни...

нормально він "прикинувся" були випадки і поприкольніш https://vk.com/...

---Интересно сколько времени прошло,а сейчас принято решение.По чему это решение не было принято ...

t2_romario, 13.02.2017 10:55 Я конечно против таких хитростей, но если на то пошло давайте постфа...

Це вже якась дурня.....Але Степаненко потрібно було по другому зароблятиКартіну, а то дуже показо...

Я конечно против таких хитростей, но если на то пошло давайте постфактум наказывать всех симулянт...