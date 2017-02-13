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Антонио КОНТЕ: Если сяду на скамейку – значит, любовь к футболу прошла

Наставник «Челси» - о последних победах и своей философии

  • 13.02.2017 11:00
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Антонио Конте говорит, что, хотя ему нравится праздновать успех с болельщиками у бровки, важно правильно демонстрировать энтузиазм.

Эмоциональные празднования итальянца снова оказались в центре внимания на прошлой неделе во время победы над «Арсеналом». После гола Эдена Азара, когда «синие» повели в счете 2:0, тренер бросился обниматься с болельщиками на восточной трибуне «Бриджа».

Такие моменты уже стали его фирменным знаком за время пребывания в «Челси», и Конте признает, что, помимо прочего, он стал более эмоциональным в роли тренера по сравнению с тем, каким был, когда играл сам, и это связано с тем, что он полностью посвящает себя своей команде.

«Сейчас, конечно, я больше подвержен порывам, но когда я забивал, я тоже очень активно праздновал голы, со страстью, — говорит он. — Я не очень много забивал, но когда такое случалось, я всегда праздновал бурно, потому что я живу футболом и полон энтузиазма».

«Я всей душой отдаюсь работе, я стараюсь выложиться на 120 процентов, чтобы подготовить своих футболистов к матчу, чтобы они были в оптимальной форме к встрече с противником. А иногда, когда ты понимаешь, что настал особенный момент сезона, или хочется отпраздновать гол, очень трудно сдержать эмоции, и иногда я делюсь своей радостью с болельщиками, с игроками».

Однако, хотя его празднования могут кому-то показаться неспособностью сдержать эмоции, он считает, что всегда помнит о той черте, которую нельзя переходить, и об уважении по отношению к противнику и судьям.

«Важно уважать четвертого судью, рефери, противника, тренера другой команды. Важно, чтобы энтузиазм был адекватным, чтобы это было хорошей чертой, чтобы можно было делиться своими эмоциями с игроками, тренерским штабом и болельщиками».

Конте также отмечает, что вряд ли прекратит праздновать голы у бровки или будет вести себя менее эмоционально, поскольку это часть его характера, и он считает, что нет плохого или хорошего способа для тренера выжать максимум из своих игроков во время матча.

«Я думаю, каждый переживает ситуацию по-своему, — говорит он. — Нельзя плохо судить о том, кто весь матч сидит на своем месте, нельзя плохо думать о тренере, который вовлечен в игру и весь матч стоит у бровки. У каждого свой стиль».

«Я обожаю футбол, и в тот момент, когда я останусь сидеть во время матча, мой клуб должен обеспокоиться, потому что это будет значить, что любовь у меня прошла».

Источник — ФК Челси

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