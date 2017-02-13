Сергей ПОЛИТЫЛО: «Были варианты, но выбрал Окжетпес»

Новобранец «Окжетпеса» Сергей Политыло рассказал о своем переезде в Казахстан.

- Как возник вариант с «Окжетпесом»?

- У меня закончился контракт с «Днепром», и я, как и любой футболист, рассматривал различные варианты дальнейшей карьеры. Поступило предложение от кокшетауского клуба. Я приехал на сборы, и рад, что смог произвести впечатление на тренерский штаб.

- А тебе в команде понравилось? Коллектив, тренировки, условия?

- Мне очень понравился тренировочный процесс – вся игра низом, через пас. Тренер проповедует комбинационный футбол. И коллектив очень понравился – пробыл пару дней, а такое ощущение, что уже два месяца в команде. Приняли очень хорошо. Да и Саня Чижов здесь – подсказал, рассказал, что и как. Все хорошо, одним словом.

- Знаем, что у тебя были и другие варианты трудоустройства в Казахстане.

- Да, были. Но это теперь уже неважно. Я – игрок ФК «Окжетпес».

- Ты ездил на просмотр в немецкий клуб «Гройтер Фюрт». Что не получилось?

- Ну, как сказать просмотр… Я приехал в понедельник, два дня потренировался, а в пятницу у них игра уже была. То есть, не было просмотра в привычном для нас смысле. Спортивный директор меня видел в тренировочном процессе, и ему вроде понравилось то, что и как я делаю на поле. Но у них принципиально, чтобы чуть ли не на второй день надо знать язык. А я и английским-то не владею (смеется). Так что там я просто потренировался. По уровню – не сказал бы, что там что-то особенное. Спокойно можно было бы играть.

- До сегодняшнего дня знал что-нибудь о казахстанском футболе? Может, с партнерами бывшими по «Черноморцу» общался?

- Украинских футболистов немало играло и играют в Казахстане. Не расспрашивал, но знаю, что сейчас два клуба в Казахстане топ-класса – «Астана» и «Кайрат». Остальные стараются создать им конкуренцию.

- Ты играл в группе Лиги Европы. Есть какой-нибудь особенный матч, или момент, который запомнился бы больше всего?

- В таких турнирах приятно играть каждому футболисту. То, что была такая возможность, - это праздник. Особенного матча не выделю – все они были каждый по-своему особенный.

- И пару слов о семье.

- Моя семья – жена и наша дочка, которой три года. Я планирую привезти их в Казахстан, чтобы они всегда были рядом. Дочка маленькая, и я не хочу, чтобы она росла без отца.