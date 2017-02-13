Эдуардо БЕРИЦЦО: «С Шахтером сыграем оптимальным составом»

После поединка чемпионата Испании с Атлетико (2:3), который состоялся вчера, аргентинский наставник галисийцев дал понять, что вряд ли будет прибегать к кардинальной ротации состава на игру с Горняками, а лидерам команды нужно как можно скорее восстановиться, чтобы в игре с Шахтером показать свой лучший футбол.
«У нас будет обзор ошибок. Мы знаем, как нужно играть в таких матчах, как с Атлетико», — говорит Бериццо.
«Сельта — молодая команда и должна учиться быстро перестраиваться с одного матча на другой, с одного турнира на иной. С Шахтером сыграем оптимальным составом, а пока футболистам нужно «перезарядиться».
Матч Сельта — Шахтер пройдет в Виго в ближайший четверг, 16 февраля.
Источник — Шахта
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Віго на хорошомуХоду і спаду не наблюдається, але бувають матчі і не дуже (напр. з Алавесом за попадання в фіналКубку)
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