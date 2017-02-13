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Эдуардо БЕРИЦЦО: «С Шахтером сыграем оптимальным составом»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо серьезно настроен на матч против «Шахтера»

  • 13.02.2017 10:28
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
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После поединка чемпионата Испании с Атлетико (2:3), который состоялся вчера, аргентинский наставник галисийцев дал понять, что вряд ли будет прибегать к кардинальной ротации состава на игру с Горняками, а лидерам команды нужно как можно скорее восстановиться, чтобы в игре с Шахтером показать свой лучший футбол.
 
«У нас будет обзор ошибок. Мы знаем, как нужно играть в таких матчах, как с Атлетико», — говорит Бериццо.
 
«Сельта — молодая команда и должна учиться быстро перестраиваться с одного матча на другой, с одного турнира на иной. С Шахтером сыграем оптимальным составом, а пока футболистам нужно «перезарядиться».
 
Матч Сельта — Шахтер пройдет в Виго в ближайший четверг, 16 февраля.

Источник — Шахта

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 13.02.2017 10:42
    +1
    В останні 2-3 тижні стало ясно, що Шахтарю ну дуже не фартануло з Сельтою.
    Віго на хорошомуХоду і спаду не наблюдається, але бувають матчі і не дуже (напр. з Алавесом за попадання в фіналКубку)
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    Игорёк Игнатьев
      Игорёк Игнатьев, 13.02.2017 10:53
    -3
    Ну да бл.. вы черти основным составом!а мы без СТЕПАНЕНКА!В Харькове казнить вас будем!!!
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