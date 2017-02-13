Степаненко дисквалифицирован за попытки «махинаций» с карточками

Опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» из-за дисквалификации от UEFA.

Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4 :0) главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея 2 предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одного «горчичника» он пропускал бы следующий поединок.

Так и случилось. Конечно, донецкому клубу было бы выгоднее потерять основного опорника на уже ничего нерешающий матч 6-го тура с «Брагой», чем рисковать уже играми плей-офф. Поэтому желтая карточка Тараса спустя 6 минут после выхода на поле в матче с турками для многих не стала неожиданностью, а тем более это было заметно от того, как Степаненко получил это предупреждение:

Следующий матч с «Брагой» Степаненко пропустил из-за перебора желтых карточек. Дончане выиграли выездную встречу (4 :2), держа в уме то, что дисквалификация хавбека «сгорела», и к старту 1/16 финала на него уже можно рассчитывать. Но не тут-то было! В UEFA проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в своих интересах.

Были ли применены к «Шахтеру» какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно,