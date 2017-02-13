Степаненко дисквалифицирован за попытки «махинаций» с карточками

Опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» из-за дисквалификации от UEFA.
Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4 :0) главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея 2 предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одного «горчичника» он пропускал бы следующий поединок.
Так и случилось. Конечно, донецкому клубу было бы выгоднее потерять основного опорника на уже ничего нерешающий матч 6-го тура с «Брагой», чем рисковать уже играми плей-офф. Поэтому желтая карточка Тараса спустя 6 минут после выхода на поле в матче с турками для многих не стала неожиданностью, а тем более это было заметно от того, как Степаненко получил это предупреждение:
Следующий матч с «Брагой» Степаненко пропустил из-за перебора желтых карточек. Дончане выиграли выездную встречу (4 :2), держа в уме то, что дисквалификация хавбека «сгорела», и к старту 1/16 финала на него уже можно рассчитывать. Но не тут-то было! В UEFA проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в своих интересах.
Были ли применены к «Шахтеру» какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно,
Источник — Xsport
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А так Малишеву зіграти нагода.
Так бы чиновники наблюдали за другими клубами,а то почему то страдают только наши клубы, но то как Степаненко сливал карточки это было уж через чур очевидно,Оскара за такую игру не получил бы.
Типо это лично Степа сливал! А тренерский штаб и установки тут не причем, ни-ни
Еще можно так же трактовать те кто провоцируют на поле. Кто-то из словении был дисквалифицирован после матчей с Украиной?Там тоже использовал правила и в своих целях, но плевки, то мелкие толкания, но в рамках правил.Или вспомнить Тотенхем - Днепр когда Зозулю какой-то п**р спровоцировал и Зозуля красную карточку получил просто за отмашку еле-еле. Того п**ра дисквалифицировали после этого? Короче эти мутки футбольные в очередной раз показывают что в футболе нынче что-то нездоровое происходит.
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