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Степаненко дисквалифицирован за попытки «махинаций» с карточками

«Шахтер» лишился хавбека на первый матч против «Сельты»

  • 13.02.2017 09:15
  • 2281 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» из-за дисквалификации от UEFA.

Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4 :0) главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея 2 предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одного «горчичника» он пропускал бы следующий поединок.

Так и случилось. Конечно, донецкому клубу было бы выгоднее потерять основного опорника на уже ничего нерешающий матч 6-го тура с «Брагой», чем рисковать уже играми плей-офф. Поэтому желтая карточка Тараса спустя 6 минут после выхода на поле в матче с турками для многих не стала неожиданностью, а тем более это было заметно от того, как Степаненко получил это предупреждение:

Следующий матч с «Брагой» Степаненко пропустил из-за перебора желтых карточек. Дончане выиграли выездную встречу (4 :2), держа в уме то, что дисквалификация хавбека «сгорела», и к старту 1/16 финала на него уже можно рассчитывать. Но не тут-то было! В UEFA проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в своих интересах.

Были ли применены к «Шахтеру» какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно,

Источник — Xsport

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Комментарии
    gljdah
    online
      gljdah, 13.02.2017 09:24
    +5
    Чиновники Украинского футбола не посмели бы думать о подобном, Ахметов обидится
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    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 13.02.2017 09:26
    0
    Ха! Циркач-циганчук поїхав, а клоуни то залишились! )
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    H4des
    online
      H4des, 13.02.2017 09:27
    +1
    Так бы чиновники наблюдали за другими клубами,а то почему то страдают только наши клубы, но то как Степаненко сливал карточки это было уж через чур очевидно,Оскара за такую игру не получил бы.
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    Дато Швили
      Дато Швили, 13.02.2017 09:28
    -2
    Ахаха, Европа мля!))) не спалился ни разу :D:D:D
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    toroptsev80
      toroptsev80, 13.02.2017 09:31
    +5
    Все так делают.
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    Андрей Олейников
    online
      Андрей Олейников, 13.02.2017 09:34
    -3
    Обидно конечно, но всё по делу
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 13.02.2017 09:38
    0
    Сподіваюся це можна якось виправити.
    А так Малишеву зіграти нагода.
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    kostyasumy
      kostyasumy, 13.02.2017 09:42
    +1
    H4des, 13.02.2017 09:27
    Так бы чиновники наблюдали за другими клубами,а то почему то страдают только наши клубы, но то как Степаненко сливал карточки это было уж через чур очевидно,Оскара за такую игру не получил бы.
    Типо это лично Степа сливал! А тренерский штаб и установки тут не причем, ни-ни
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    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 13.02.2017 09:43
    0
    Реально же бред
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    mmafan
    online
      mmafan, 13.02.2017 09:44
    -1
    В следующий раз будет становиться не перед мячом или тянуть время, а подкатываться под соперника, рискуя нанести ему травму.
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    H4des
    online
      H4des, 13.02.2017 09:45
    0
    kostyasumy, 13.02.2017 09:42
    H4des, 13.02.2017 09:27
    Так бы чиновники наблюдали за другими клубами,а то почему то страдают только наши клубы, но то как Степаненко сливал карточки это было уж через чур очевидно,Оскара за такую игру не получил бы.

    Типо это лично Степа сливал! А тренерский штаб и установки тут не причем, ни-ни
    Для таких недалеких мне нужно было писать Шахтер и Степаненко задумали аферу как сплавить карточки?? Если ты фразы не понимаешь, не нужно свои "5 копеек" вставлять.
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    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 13.02.2017 09:46
    +2
    ну и бреееед. Сами же придумали такие правила. Неважно игрок шахтера или кто в такой ситуации.Сама суть. Так можно сказать и что если игрок не подпрыгивает когда не него летят с подкатом, то использует правила чтобы получить штрафной или пенальти. А если по-нормальному то отменили бы карточки.
    Еще можно так же трактовать те кто провоцируют на поле. Кто-то из словении был дисквалифицирован после матчей с Украиной?Там тоже использовал правила и в своих целях, но плевки, то мелкие толкания, но в рамках правил.Или вспомнить Тотенхем - Днепр когда Зозулю какой-то п**р спровоцировал и Зозуля красную карточку получил просто за отмашку еле-еле. Того п**ра дисквалифицировали после этого? Короче эти мутки футбольные в очередной раз показывают что в футболе нынче что-то нездоровое происходит.
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    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 13.02.2017 09:49
    0
    Тарас мы с тобой !а суркис получит свое чепушила,завидует
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