Ильичевец минимально обыграл Сараево

«Ильичевец» - «Сараево» - 1:0
Гол: Мишнев, 15
«Ильичевец» (1 тайм): Важинский, Насонов, Сидоренко, Новотрясов, Цюпа, Рудыка, Кольцов, Мишнев, Мигунов, Кожанов, Кисиль
2 тайм: Гальчук, игрок на просмотре, Дуць, Яворский, Жичиков, игрок на просмотре, Иванисеня, игрок на просмотре, Тищенко, Буй, игрок на просмотре
Гл.тренер — Александр Севидов
«Сараево»: Павлович, Ходжич, Кадушич, Новакович, Иветич, Рустемович, Дульевич, Срнкич, Хебибович, Радовац, Ахметович
Источник — ФК Ильичевец
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