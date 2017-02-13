Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ильичевец минимально обыграл Сараево

Гол Мишнева принес победу боснийцам

  • 13.02.2017 09:28
  • 107 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Ильичевец» - «Сараево» - 1:0
Гол: Мишнев, 15

«Ильичевец» (1 тайм): Важинский, Насонов, Сидоренко, Новотрясов, Цюпа, Рудыка, Кольцов, Мишнев, Мигунов, Кожанов, Кисиль
2 тайм: Гальчук, игрок на просмотре, Дуць, Яворский, Жичиков, игрок на просмотре, Иванисеня, игрок на просмотре, Тищенко, Буй, игрок на просмотре

Гл.тренер — Александр Севидов

«Сараево»: Павлович, Ходжич, Кадушич, Новакович, Иветич, Рустемович, Дульевич, Срнкич, Хебибович, Радовац, Ахметович

Источник — ФК Ильичевец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.