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УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в давке в Анголе

17 человек погибло в Уиже в давке перед матчем чемпионата

  • 13.02.2017 09:05
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УЕФА крайне опечален новостями о давке перед матчем чемпионата Анголы в пятницу в городе Уиже, где трагические события прервали жизнь 17 человек.

«УЕФА выражает свою поддержку и солидарность с Федерацией футбола Анголы в связи с трагической давкой, произошедшей на футбольном стадионе в Уиже в субботу вечером, - заявил глава УЕФА Александер Чеферин. - Мы выражаем свои самые искренние соболезнования семьям погибших».

Источник — УЕФА

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