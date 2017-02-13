УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в давке в Анголе

УЕФА крайне опечален новостями о давке перед матчем чемпионата Анголы в пятницу в городе Уиже, где трагические события прервали жизнь 17 человек.
«УЕФА выражает свою поддержку и солидарность с Федерацией футбола Анголы в связи с трагической давкой, произошедшей на футбольном стадионе в Уиже в субботу вечером, - заявил глава УЕФА Александер Чеферин. - Мы выражаем свои самые искренние соболезнования семьям погибших».
Источник — УЕФА
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