Карпаты встретятся с датским клубом BSF

Початок тижня ознаменується завершальним етапом зимових зборів для основної та молодіжної команди «Карпат». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Так, у понеділок, о 14:30 за київським часом, розпочнеться поєдинок проти данського клубу BSF. Планується, що склад «зелено-білих» буде змішаним – зіграють як футболісти основи, так і дубля. У вівторок на «левів» чекатиме ще два поєдинки проти данців. Уболівальники також зможуть побачити їх у прямому ефірі.

Нагадаємо, після нічиєї із боснійським «Радніком» та перемоги над мінським «Динамо», на карпатівців чекав традиційний для зборів день. Зранку – тренування, після обіду – відпочинок. Щоправда, на ранковому занятті не було звичного тенісболу; його замінили кількома не менш приємними та корисними вправами.