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24-й тур
Торино
5:3
Пескара
12.02.2017, FT

Торино — Пескара — 5:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Торино» — «Пескара»

  • 13.02.2017 08:38
  • 95 просмотров
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В поединке 24-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Пескара» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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