Эдмар продолжит карьеру в американском аматорском клубе

Бывший футболист сборной Украины и ряда украинских клубов Эдмар нашел себе команду в США.
Нападающий будет выступать за аматорскую команду «Бока-Ратон» из Флориды.
Отметим, что за «Бока-Ратон» выступает бразилес Марсиу Аморозо, известный по своим выступлениям в Европе, в частности за дортмундскую «Боруссию».
Последним клубом Эдмара был «Днепр», который он покинул прошлым летом.
Источник — Sport.ua
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