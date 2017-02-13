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Эдмар продолжит карьеру в американском аматорском клубе

Экс-нападающий сборной Украины нашел себе команду в США

  • 13.02.2017 08:10
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Бывший футболист сборной Украины и ряда украинских клубов Эдмар нашел себе команду в США.

Нападающий будет выступать за аматорскую команду «Бока-Ратон» из Флориды.

Отметим, что за «Бока-Ратон» выступает бразилес Марсиу Аморозо, известный по своим выступлениям в Европе, в частности за дортмундскую «Боруссию».

Последним клубом Эдмара был «Днепр», который он покинул прошлым летом.

Источник — Sport.ua

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