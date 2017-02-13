Эдмар продолжит карьеру в американском аматорском клубе

Бывший футболист сборной Украины и ряда украинских клубов Эдмар нашел себе команду в США.

Нападающий будет выступать за аматорскую команду «Бока-Ратон» из Флориды.

Отметим, что за «Бока-Ратон» выступает бразилес Марсиу Аморозо, известный по своим выступлениям в Европе, в частности за дортмундскую «Боруссию».

Последним клубом Эдмара был «Днепр», который он покинул прошлым летом.