Грозный покинул Динамо Тбилиси

Украинский тренер Вячеслав Грозный покинул тбилисское «Динамо».
Официальный сайт грузинского клуба сообщается, что Грозный больше не будет работать с командой по семейным обстоятельствам.
Специалист проработал в «Динамо» всего четыре месяца, за это время столичный клуб выиграл четыре матча из шести, однако остался без еврокубков.
Источник — Sport.ua
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