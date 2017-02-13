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Грозный покинул Динамо Тбилиси

Официальная причина: семейные обстоятельства

  • 13.02.2017 08:19
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Метки
ФК Динамо Тбилиси
© ФК Динамо Тбилиси

Украинский тренер Вячеслав Грозный покинул тбилисское «Динамо».

Официальный сайт грузинского клуба сообщается, что Грозный больше не будет работать с командой по семейным обстоятельствам.

Специалист проработал в «Динамо» всего четыре месяца, за это время столичный клуб выиграл четыре матча из шести, однако остался без еврокубков.

Источник — Sport.ua

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