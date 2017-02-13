Грозный покинул Динамо Тбилиси

Украинский тренер Вячеслав Грозный покинул тбилисское «Динамо».

Официальный сайт грузинского клуба сообщается, что Грозный больше не будет работать с командой по семейным обстоятельствам.

Специалист проработал в «Динамо» всего четыре месяца, за это время столичный клуб выиграл четыре матча из шести, однако остался без еврокубков.