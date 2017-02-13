Динамо проведет спарринг с клубом из третьего дивизиона Швейцарии

Сегодня «Динамо» проведет четвертый по счету спарринг на втором сборе в Марбелье.
Соперником киевлян выступит швейцарский клуб «Кёниц». Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
На этот спарринг соперник уже несколько раз менялся, и в итоге им оказался клуб из Швейцарии, представляющий третий дивизион.
В этой игре «Динамо» не сможет задейстововать по меньшей мере двух основных игроков - Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука. Андрея беспокоит спина, и он занимается по специальной программе, а Сергей надорвал приводящую мышцу и выбыл на две недели. Это означает, что на этом сборе он уже не сыграет и даже может пропустить первый официальный матч года против луганской «Зари».
Также возвращается в Киев левый крайний Богдан Михайличенко, у которого случился рецидив старой травмы.
Тем не менее, в распоряжении Сергея Реброва достаточно футболистов, чтобы как обычно сыграть спаринг двумя составами.
В предыдущих трех контрольных матчах киевляне дважды выиграли и один раз сыграли вничью.
Источник — Динамомания
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